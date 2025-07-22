Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала новое предсказание

Яна Пасынкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание об окончании войны в Украине. Она отметила, что боевые действия закончатся дипломатическими договоренностями.

Об этом она сказалана своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что когда ситуация на фронте для РФ зайдет в тупик, оккупанты будут готовы к переговорам.

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«Начнем с хороших новостей: они заключаются в том, что несмотря на величие этой недоимперии, они зашли в тупик. И для них эта ситуация будет только углубляться. По-другому не будет. Не будет успеха или еще чего-то на фронте. Чем дальше — тем хуже. А теперь плохие новости: у нас ситуация похожа. По силам, мы уступаем. К этому это приведет? Придется договариваться. Это начнется с торговли: что-то на что-то», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.