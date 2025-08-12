ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1131
Время на прочтение
1 мин

Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала новое предсказание

Экстрасенс предсказала, готовят ли россиян к окончанию войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Яна Пасынкова

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание об окончании войны в Украине. Она отметила, что пока россиян «готовят к остановке войны».

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролог предсказала, что жителей страны-агрессора готовят к вероятной остановке боевых действий.

«Этот недонарод не готовят к миру или окончанию войны. Их готовят к пока остановке и наслаждаться теми результатами, что есть. Чтобы стереть вопрос, что россияне — это убийцы, террористы. Чтобы этого вопроса и в воздухе не было. То есть чтобы максимально оправдать недонацию», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie