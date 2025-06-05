Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала тревожное предсказание

Яна Пасынкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание об окончании войны в Украине. Она также предупредила о „мести“ России в виде терактов.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале

«Им (россиянам — ред.) не до переговоров. Чихать они на это хотели. Сейчас они ждут от 5 до 15 дней на какую-то поставку из теплой страны. Они этого ждут и активируют ее, она должна принести смерть. Такое пусть не сбывается. Они считают, что таким образом урегулируют свои неудачи и могут на что-то претендовать в плане переговоров», — сказала Яна Пасынкова.

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Она отметила, что россияне планируют совершить вероятно теракт с помощью коллаборационистов.

«Единственное чем вы можете помочь себе — это пойти в полицию и рассказать обо всех своих подозрениях. Если вы знаете, молчите и ничего не делаете — это тяжкий грех и преступление», — сказала победительница «Битвы экстрасенсов».

Она также отметила, что война в Украине может закончиться с помощью переговоров, силы или неожиданного варианта.

«Они все-таки до чего-то договорятся. Сила — это тоже крутой вариант. Еще несколько успешных операций и россияне сами будут возвращаться домой. Неожиданная помощь щедрой госпожи настолько нам принесет преимущество, что россияне испугаются», — сказала Яна Пасынкова.

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Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.