Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала тревожное предсказание

Яна Пасынкова

Реклама

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание о мирных переговорах Украины и РФ по инициативе США. Она считает, что пока не стоит ожидать прогресса.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что сейчас — это «еще не тупик».

Реклама

«Это еще не угол. Очень скоро и неожиданно будет новость, что едет последний поезд. И мы только сегодня, вот акция только сегодня, только для нас, мы можем в тот поезд залезть. Но это все мыльный пузырь и большой обман», — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.