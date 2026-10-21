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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала новым предсказанием о переговорах

Известная экстрасенс сделала предсказание, касающееся мирных переговоров о прекращении войны в Украине.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала новое предсказание о переговорах по прекращению войны в Украине. Она убеждена, что стороны ни о чём не договорится.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

«Не могут договориться. И не договорятся. И так хочется сказать, что, может, это и к лучшему, что они не договорятся. Потому что такие условия, какие они выдвигают сейчас, — это самоубийство», — пояснила таролог.

Кроме того, Яна Пасинкова отметила, что к концу осени Украину ждут две новости: хорошая и плохая.

«К концу осени есть две новости: хорошая и не очень. Плохая — это та ловушка, о которой я говорила. Не дай Бог, мы туда попадем. Это касается не только военных, но и лидеров страны. Вторая — мы получим огромную поддержку от наших партнеров. Не только на словах», — сказала победительница «Битвы экстрасенсов».

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100 %. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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