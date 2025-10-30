Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Война в Украине / © Associated Press

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала предсказание об окончании войны в Украине.

Об этом она рассказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову спросили, будет ли результативным «план прекращения огня», который готовят в Евросоюзе совместно с украинскими властями.

Экстрасенс отметила, что «будет еще лучше, чем „прописано в плане“.

«План ничего. Будет даже лучше, чем там написано», — сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.