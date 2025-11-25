Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Яна Пасынкова

Победительница Битвы экстрасенсов, таролог Яна Пасынкова шокировала предсказанием об окончании войны в Украине. Она предполагает, что пока планы о „мире“ являются нереалистичными.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что план, о котором идет речь, невыгоден Украине. Россия же создает иллюзию, что у них все хорошо.

«Сейчас придется отойти, отказаться, уступить для того, чтобы потом было хорошо. Но это не то, что согласится на то, что написано. Это что-то об одном пункте, конкретной точке и именно за это были переговоры», — сказала она.

Таролог подчеркнула, что «план прекращения войны» — это ширма для раздела мира.

«Очень хорошие новости заключаются в том, что есть много заинтересованных в том, чтобы наша страна устояла и процветала», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.