Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова сделала предсказание об окончании войны в Украине и мирных договоренностях. Она считает, что это ничем не закончится.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова сделала предсказание о договоренностях во время последней встречи посланцев Трампа с Путиным.

«Значит, для них эта встреча о чем она? Она с одной стороны о сделке, договоренности. Все ударили по рукам. Не так, как хотелось произошло, не так, как хотелось для Москвы. Но будет очень много серых зон, все, как они любят. Далее, после этой встречи будут оформлены, как какие-то документы или какой-то документ. Все должны получить подпись и согласиться с этим документом, но еще не успеет там Макрон достать ручку для подписи того документа. Как произойдет какой-то пизд*ц», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.