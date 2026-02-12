- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 412
- Время на прочтение
- 1 мин
Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием о "перерыве"
Таролог сделала предсказание относительно войны в Украине.
Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова шокировала предсказанием об окончании войны в Украине.
Об этом она говорила на своем ютуб-канале.
Яна Пасынкова сделала предсказание относительно окончания войны в Украине. Она считает, что будет лишь пауза.
«Будет объявлен перерыв боевых действий. Однозначно. Точно. Такой себе отпуск, но любой отпуск имеет свои сроки и он заканчивается», — сказала таролог.
Она не уточнила, когда именно будет перерыв и как это повлияет на Украину.
Ранее Яна Пасынкова назвала город, после оккупации которого Россия хочет закончить войну
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.