Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием о "перерыве"

Яна Пасынкова

Реклама

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова шокировала предсказанием об окончании войны в Украине.

Об этом она говорила на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова сделала предсказание относительно окончания войны в Украине. Она считает, что будет лишь пауза.

Реклама

«Будет объявлен перерыв боевых действий. Однозначно. Точно. Такой себе отпуск, но любой отпуск имеет свои сроки и он заканчивается», — сказала таролог.

Она не уточнила, когда именно будет перерыв и как это повлияет на Украину.

Ранее Яна Пасынкова назвала город, после оккупации которого Россия хочет закончить войну

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.