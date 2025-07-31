Окончание войны в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием о РФ

Яна Пасынкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова сделала новое предсказание об окончании войны в Украине.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова прокомментировала заявление президента Турции, в котором он сказал, что война в Украине может быстро закончиться.

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«Эрдоган знает только то, что любая война заканчивается миром. Он понимает, что эта война будет закончена миром. Подписать это не сложно, сложно это реализовать. Даже невозможно. Поэтому путь к подписанию такой длинный. Чтобы они не подписали, все рассчитывают, что это уляжется и все это забудут. Но я вам скажу, что Россию ждет п**дец такого масштаба, который никому и не снился», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.