Окончание войны в Украине: таролог назвала неожиданный знак

Война в Украине / © Associated Press

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Таролог и исследовательница снов Татьяна Васильевна рассказала о своём видении окончания войны в Украине. Она отметила, что война пойдёт на спад, когда в обращение поступит новая валюта.

Об этом она рассказала в комментарии для YouTube-канала «Мой мир».

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Таролог отметила, что появится знак, свидетельствующий о том, что война закончится. Она добавила, что ей приснился пророческий сон, часть которого уже сбылась.

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«Мой друг хотел дать мне деньги, но я обратила внимание на то, что таких денег я никогда не видела. И что я могу на них купить, если это несуществующая валюта? Я стала спрашивать его, что это такое. Он мне ответил: „Как ты не знаешь? Это новая валюта“. Я даже не поняла, это украинская гривна или евро. Но эти банкноты были очень похожи как на гривну, так и на евро, потому что они были разноцветные и очень яркие. И вот когда эта валюта поступит в обращение, это станет последним знамением, последним этапом, после которого война пойдет на спад. То есть последний символ в моем сне — это появление обновленной валюты, новых банкнот», — сказала Татьяна Васильевна.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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