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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Окончание войны в Украине уже в декабре: победительница «Битвы экстрасенсов» ошеломила своим предсказанием

Известная таролог Яна Пасинкова сделала новое предсказание о переговорах и окончании войны в Украине.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова прокомментировала информацию о возможном окончании войны в Украине уже в декабре. Она отметила, что этого не произойдет из-за России.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

Таролог прокомментировала информацию о том, что Трамп хочет подписать соглашение о прекращении войны в Украине прямо в своём гольф-клубе в Майами на декабрьском саммите «Большой двадцатки».

«Значит, если речь идет о подписании соглашения и прекращении войны, то этого не будет. Едва чернила на бумаге успеют высохнуть, как по нам уже начнут наносить удары. Так что все свои соглашения они пока что засунут себе в одно место, так как они этого хотят, такого не будет», — убеждена экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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