Окончание войны в Украине в "ближайшие месяцы": победительница «Битвы экстрасенсов» ошеломила своим предсказанием

Яна Пасинкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала новое предсказание об окончании войны в Украине в ближайшие месяцы. Она подчеркнула, что, вероятно, этого не произойдет.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

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Яну Пасинкову задали вопрос о заявлении самопровозглашённого президента Беларуси Лукашенко, который предсказал, что война России против Украины может закончиться в ближайшее время.

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Победительница «Битвы экстрасенсов» отметила, что белорусский диктатор ничего не знает о реальных планах Путина.

«Он очень хочет, чтобы это закончилось. Почему? Потому что весна. Его предупредили, что если к концу весны война не закончится, то ему придётся встать за станок или взять в руки ружьё. То есть он принимает самое активное участие в течение этих 5 лет, начиная с 2022 года. Он принимает активное участие и также начинает размахивать своими людьми. Против кого? Против нас или против Европы? Это огромный вопрос», — отметила таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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