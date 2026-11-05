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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Окончание войны в Украине в "ближайшие месяцы": победительница «Битвы экстрасенсов» ошеломила своим предсказанием

Известная экстрасенс сделала новое предсказание о том, действительно ли Лукашенко знает об окончании войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
1 комментарий
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Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасинкова сделала новое предсказание об окончании войны в Украине в ближайшие месяцы. Она подчеркнула, что, вероятно, этого не произойдет.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

Яну Пасинкову задали вопрос о заявлении самопровозглашённого президента Беларуси Лукашенко, который предсказал, что война России против Украины может закончиться в ближайшее время.

Победительница «Битвы экстрасенсов» отметила, что белорусский диктатор ничего не знает о реальных планах Путина.

«Он очень хочет, чтобы это закончилось. Почему? Потому что весна. Его предупредили, что если к концу весны война не закончится, то ему придётся встать за станок или взять в руки ружьё. То есть он принимает самое активное участие в течение этих 5 лет, начиная с 2022 года. Он принимает активное участие и также начинает размахивать своими людьми. Против кого? Против нас или против Европы? Это огромный вопрос», — отметила таролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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Комментарии (1)
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wer3981
17:15, 2026.11.05
Приснился сон что Сталин пошел за ними , за теми кто начал войну . Пока дойдет это может год два пройдет
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