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Категория
Астрология
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Окончание войны в Украине: ведьма удивила предсказаниями о переговорах

Ведьма Мария Тиха сделала предсказание о том, чего ждать в Украине и закончится ли война.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Война в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

Украинская ведьма Мария Тиха считает, что Россия не готова к мирным переговорам. Российский диктатор Путин не желает окончания войны.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале .

«У Путина уже настроение не очень, какая-то у него проблема. Он считает, что "такой большой" не должен идти на поводу у "какого-то мальчика", - предусмотрела она.

Мария Тиха отметила, что россияне будут хитрить и не согласятся на окончание войны в Украине в ближайшее время, а переговоры могут затянуться и до лета.

«Об окончании войны пока речи нет. На каких-то территориях будет тишина, где-то усилятся бои. Россияне потребуют отдать им оккупированные территории. Мол, мы приедем, если вы отдадите нам», — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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