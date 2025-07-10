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Оленье полнолуние 10 июля 2025: 10 психологических аффирмаций для благосостояния
Оленье полнолуние — идеальный момент для внутреннего обновления через мягкие психологические аффирмации, укрепляющие благосостояние и самоценность.
Полная Луна в середине лета – это период, когда наша интуиция обостряется, а подсознание готово принимать новые установки.
Оленье полнолуние 10 июля 2025 года, названо в честь времени, когда у оленей вырастают новые рога, символизирует рост, обновление и благородную силу.
Это подходящий момент, чтоб подпитать свое психоэмоциональное состояние и переписать внутренний сценарий.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Повторяйте эти аффирмации вслух, записывайте в дневник или проговаривайте мысленно под светом Луны.
1. Я заслуживаю жизни в гармонии и достатке.
2. Я создаю внутреннее пространство, где мне уютно и спокойно.
3. Я расту каждый день, даже если это не видно снаружи.
4. Мое тело, мой разум и душа моя работают в единстве.
5. Я открыто принимаю поддержку и заботу от мира.
6. Я способна строить жизнь, отвечающую моим ценностям.
7. Я позволяю себе отдыхать без вины.
8. Мой внутренний голос мудр – я слышу и доверяю ему.
9. Во мне живет покой, независимый от обстоятельств.
10. Я свободно дышу, свободно живу, свободно люблю.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.