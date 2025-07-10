Оленье полнолуние 10 июля 2025: 10 психологических аффирмаций для благосостояния

Луна / © ТСН.ua

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Полная Луна в середине лета – это период, когда наша интуиция обостряется, а подсознание готово принимать новые установки.

Оленье полнолуние 10 июля 2025 года, названо в честь времени, когда у оленей вырастают новые рога, символизирует рост, обновление и благородную силу.

Это подходящий момент, чтоб подпитать свое психоэмоциональное состояние и переписать внутренний сценарий.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

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Повторяйте эти аффирмации вслух, записывайте в дневник или проговаривайте мысленно под светом Луны.

1. Я заслуживаю жизни в гармонии и достатке.

2. Я создаю внутреннее пространство, где мне уютно и спокойно.

3. Я расту каждый день, даже если это не видно снаружи.

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4. Мое тело, мой разум и душа моя работают в единстве.

5. Я открыто принимаю поддержку и заботу от мира.

6. Я способна строить жизнь, отвечающую моим ценностям.

7. Я позволяю себе отдыхать без вины.

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8. Мой внутренний голос мудр – я слышу и доверяю ему.

9. Во мне живет покой, независимый от обстоятельств.

10. Я свободно дышу, свободно живу, свободно люблю.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

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Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.