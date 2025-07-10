Оленье полнолуние 10 июля 2025 года: манифестации для внутреннего роста

Полнолуние / © Credits

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Полнолуние в середине лета – это момент ясности, когда мы, как гордые олени, останавливаемся на вершине прожитого, осматриваем путь и принимаем решение идти дальше достойно.

Оленье полнолуние символизирует благородство, интуицию, элегантную силу и обновление. Это время поднять голову, выровнять спину и сказать себе: "Я достойна большего. Я готова расти."

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Эти десять психологических манифестаций помогут вам настроиться на этот особый период, укрепить внутренний фундамент и почувствовать себя частью большого круга жизни.

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Собрали для вас подборку 10 психологических манифестаций, вдохновленных энергией Оленьей полной 10 июля 2025 года — для роста, внутреннего обновления и обновления уверенности в себе.

1. Я выбираю путь достоинства и внутренней силы.

Олень символизирует благородство — и я иду по пути, где нет необходимости доказывать что-то другим. Я уже достаточно.

2. Я позволяю себе быть видимой, не прячась.

Я больше не сжимаю себя до чужих ожиданий. Я расту и проявляю себя свободно.

3. Я слушаю свой ритм — не тороплюсь, не торможу.

Мое движение — мудрое. Моя пауза – ценная. Мое действие – точное.

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4. Я отпускаю стыд и самокритику.

Я больше не наказываю себя. Я обнимаю свое несовершенство с любовью.

5. Я стою крепко, даже когда вокруг шторм.

Моя опора – в моей тишине, в моей правде, в моих корнях.

6. Я достойна уважения – от себя и от других.

Я не умаляю себя, чтобы меня любили. Я расту, и настоящие люди остаются рядом.

7. Я даю себе простор для нежности.

Я не должен быть сильным всегда. Мне позволено быть уязвимым, кротким, живым.

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8. Я вижу свой путь даже в темноте.

Оленья интуиция ведет меня. Мои ощущения – мой компас.

9. Я соединена с природой, ритмами, с собой.

Я не оторвана. Я часть большого, и в этом моя сила.

10. Я открываю сезон роста.

Моя душа прорастает – мягко, но уверенно. Я позволяю себе цвести.

Проговаривайте эти манифестации вслух или пишите их на листе бумаги под светом полной Луны. Можно оформить как личный манифест Оленьей полнолуния.

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Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.