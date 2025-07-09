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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Оленье полнолуние 10 июля 2025 года: особенности периода и что категорически запрещено делать

Полнолуние 10 июля 2025 года, известное как Оленья луна, несет мощную энергию обновления и выносливости — и в то же время требует осторожности: любая опрометчивость в этот день может обернуться серьезными последствиями.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оленье полнолуние

Оленье полнолуние / © ТСН

Оленья луна, сошедшая на небосклон в ночь на 10 июля 2025 года, имеет особую силу — она подчеркивает темы выносливости, обновления и силы духа. Но это время не только для действий: некоторые вещи могут обернуться против вас, если сделать их в полнолуние.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Это полнолуние получило свое название от периода, когда у молодых оленей начинают расти новые рога. Это символ не только телесного развития, но и становление силы, восстановление внутреннего ресурса и открытие новых путей.

Астрологически это полнолуние происходит в знаке Козерога, что акцентирует ответственность, жизненные итоги, амбиции и умение удержать равновесие. Эмоции могут быть сдержанны, но напряжение будет нарастать – именно поэтому важно осознанно выбирать действия.

Что категорически нельзя делать в этот период:

  • Принимать импульсивные решения.
    Полнолуние усиливает эмоции, но не логику. Спонтанные покупки, заявления, разрывы — все это может привести к неожиданным последствиям.

  • Выяснять отношения.
    Это не время для конфронтаций — даже конструктивная критика может вызвать ответный шквал. Лучше дождаться нисходящей Луны.

  • Брать на себя новые обязанности.
    В период полные – истощение, а не ресурс. Все новое, начатое сейчас, может быстро потерять силу или стать обузой.

  • Игнорировать сигналы тела.
    Полнолуние влияет на нервную систему. Перегрузка, недосып, стимуляторы – все это может спровоцировать срыв или соматическую реакцию.

  • Рассказывать о планах.
    Энергия перетекает из мысли в слово. Проговоренное – теряет силу. Лучше писать в дневнике или рисовать свои мечты, чем озвучивать их всем подряд.

Вместо этого стоит:

  • сосредоточиться на созерцании, внутренней тишине

  • завершить старые дела

  • провести ритуалы очищения

  • быть на природе, с телом, с дыханием

  • поблагодарить себя за путь, который вы уже прошли

Это время внутренней инициации – тихой, но глубокой. Не торопитесь. Оленье полнолуние учит стоять крепко на ногах и смотреть вперед с достоинством.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.

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