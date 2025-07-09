Оленье полнолуние 10 июля 2025 года: особенности периода и что категорически запрещено делать

Оленье полнолуние / © ТСН

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Оленья луна, сошедшая на небосклон в ночь на 10 июля 2025 года, имеет особую силу — она подчеркивает темы выносливости, обновления и силы духа. Но это время не только для действий: некоторые вещи могут обернуться против вас, если сделать их в полнолуние.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Это полнолуние получило свое название от периода, когда у молодых оленей начинают расти новые рога. Это символ не только телесного развития, но и становление силы, восстановление внутреннего ресурса и открытие новых путей.

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Астрологически это полнолуние происходит в знаке Козерога, что акцентирует ответственность, жизненные итоги, амбиции и умение удержать равновесие. Эмоции могут быть сдержанны, но напряжение будет нарастать – именно поэтому важно осознанно выбирать действия.

Что категорически нельзя делать в этот период:

Принимать импульсивные решения.

Полнолуние усиливает эмоции, но не логику. Спонтанные покупки, заявления, разрывы — все это может привести к неожиданным последствиям.

Выяснять отношения.

Это не время для конфронтаций — даже конструктивная критика может вызвать ответный шквал. Лучше дождаться нисходящей Луны.

Брать на себя новые обязанности.

В период полные – истощение, а не ресурс. Все новое, начатое сейчас, может быстро потерять силу или стать обузой.

Игнорировать сигналы тела.

Полнолуние влияет на нервную систему. Перегрузка, недосып, стимуляторы – все это может спровоцировать срыв или соматическую реакцию.

Рассказывать о планах.

Энергия перетекает из мысли в слово. Проговоренное – теряет силу. Лучше писать в дневнике или рисовать свои мечты, чем озвучивать их всем подряд.

Вместо этого стоит:

сосредоточиться на созерцании, внутренней тишине

завершить старые дела

провести ритуалы очищения

быть на природе, с телом, с дыханием

поблагодарить себя за путь, который вы уже прошли

Это время внутренней инициации – тихой, но глубокой. Не торопитесь. Оленье полнолуние учит стоять крепко на ногах и смотреть вперед с достоинством.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.