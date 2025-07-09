Оленье полнолуние 10 июля 2025 года: почему такое название

Оленье полнолуние / © ТСН

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Полнолуние 10 июля 2025 года известно как Оленья, но это название — лишь одно из многих. У разных народов эта Луна имела свою символику: от молнии и сена до летней грозы и огня.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Почему "Оленье полнолуние"?

Название Оленье полнолуние (англ. Buck Moon - ред.) происходит от наблюдений коренных народов Северной Америки. Именно в июле у молодых самцов оленей начинают расти новые рога, покрытые нежным бархатным слоем.

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Символ олень — это не только о животном, но и о внутреннем мужестве, благородстве, способности идти собственным путем, несмотря на трудности. Поэтому полнолуние в этот период несет в себе энергию становления, выносливости и достоинства.

Как еще называли июльское полнолуние в мире:

Луна Сина (Hay Moon) - в английской традиции это название связано с временем заготовки сена. Она символизирует щедрость лета, труд на земле и подготовку к осени.

Грозовая Луна (Thunder Moon) — еще одно распространенное название в Европе и Северной Америке. В июле часто гремят грозы, и полнолуние получило название от силы стихии.

Луна Огня – в кельтской традиции июль ассоциировался с разжиганием летнего огня как символом очищения и роста. Это время празднования зрелости Солнца.

Позднее клубничное полнолуние — у некоторых южных племен Северной Америки июль еще мог ассоциироваться с завершением сбора клубники.

Луна Зеленых Цветов или Зеленых Лугов — у германских народов эту Луну называли по буйному расцвету трав и дикой флоры, которая достигала максимума.

Лососевое полнолуние — у народов Аляски и Дальнего Севера июльское полнолуние обозначало период, когда лосось идет на нерест — а значит, наступает пора изобилия.

В некоторых культурах полнолуние в июле связывали также с духовным ростом. Ее считали временем, когда можно увидеть дорогу вперед — так же как молодой олень впервые поднимает голову и чувствует, кем станет.

Оленья луна — не только красивое название, а многослойный символ цикличности жизни, роста и внутренней силы. У каждого народа — своя поэтическая интерпретация этой Луны, но все они объединены одной темой: лето достигло своего апогея, и пора не только радоваться урожаю, но и готовиться к более глубоким переменам.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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