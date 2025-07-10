Оленье полнолуние 10 июля 2025 года: три ритуала для улучшения жизни и особенности периода

Полнолуние / © Associated Press

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Оленье полнолуние — это название июльской полнолуния в традициях коренных народов Северной Америки, когда у самцов оленей начинают вырастать новые рога. Это символ роста, силы, мужества и обновления. В 2025 году она наступит 10 июля в 1:38 по киевскому времени.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Особенности периода:

Астрологически

Это полнолуние происходит в знаке Козерога, активизируя темы личных целей, дисциплины, ответственности и внутренней выносливости. Сатурн – управляющий Козерогам – подчеркивает потребность в зрелости, решительности и структуре.

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Эзотерически

Полнолуние в Козероге – это идеальный момент для очистки от внутренних блоков, мешающих реализовывать себя в мире. Это время, когда сила земли помогает удержать достигнутое, а энергия полной Луны — усилить намерение.

Психологически

Возможно обострение тем самодисциплины, тревожности из-за недостигнутых целей или давления на обязанности. Но это тоже шанс переосмыслить путь и выделить то, что действительно стоит усилий.

Три ритуала на Оленье полнолуние:

1. Ритуал укоренения желаний

Зачем: сформировать четкое намерение и запустить его во Вселенную.

Что нужно: лист бумаги, корица, свеча.

Как:

– Запишите на бумаге, что хотите достичь.

– Посыпьте запись корицей (символ энергии и притяжения).

– Зажгите свечу и скажите: «Намерение укоренено, воля моя крепка, как рога оленя. Так будет».

– Закопайте лист в землю.

2. Ритуал очистки через воду

Для чего: избавиться от внутренних ограничений и страхов.

Что нужно: миска с водой, морская соль, несколько капель лавандового масла.

Как:

– Смешайте ингредиенты в воде.

– Умойтесь ею со словами: «Смываю страхи, сомнения, тяжесть. Я свободна двигаться вперед».

– Вылейте воду под дерево или в поток.

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3. Ритуал силы животного

Зачем: призывать свою внутреннюю силу и мудрость.

Что нужно: изображение оленя, колокольчик, зеркало.

Как:

– Посмотрите в зеркало и вообразите, что за вами стоит величественный олень.

– Скажите: «Я позволяю себе быть сильной, осмотрительной, гибкой. Как Олень, я нахожу путь в тишине».

– Звоните в колокольчик, активируя энергию тотема.

Сделайте паузу, посмотрите на Луну и вспомните: ваша сила – не в борьбе, а во внутренней целостности – о том, чтобы расти, но не ломаться.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.