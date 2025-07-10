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Оленье полнолуние 10 июля 2025 года: три ритуала для улучшения жизни и особенности периода
Полнолуние Оленя – это мощное время для внутреннего обновления, усиления интуиции и обращения к своим диким мечтам.
Оленье полнолуние — это название июльской полнолуния в традициях коренных народов Северной Америки, когда у самцов оленей начинают вырастать новые рога. Это символ роста, силы, мужества и обновления. В 2025 году она наступит 10 июля в 1:38 по киевскому времени.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Особенности периода:
Астрологически
Это полнолуние происходит в знаке Козерога, активизируя темы личных целей, дисциплины, ответственности и внутренней выносливости. Сатурн – управляющий Козерогам – подчеркивает потребность в зрелости, решительности и структуре.
Эзотерически
Полнолуние в Козероге – это идеальный момент для очистки от внутренних блоков, мешающих реализовывать себя в мире. Это время, когда сила земли помогает удержать достигнутое, а энергия полной Луны — усилить намерение.
Психологически
Возможно обострение тем самодисциплины, тревожности из-за недостигнутых целей или давления на обязанности. Но это тоже шанс переосмыслить путь и выделить то, что действительно стоит усилий.
Три ритуала на Оленье полнолуние:
1. Ритуал укоренения желаний
Зачем: сформировать четкое намерение и запустить его во Вселенную.
Что нужно: лист бумаги, корица, свеча.
Как:
– Запишите на бумаге, что хотите достичь.
– Посыпьте запись корицей (символ энергии и притяжения).
– Зажгите свечу и скажите: «Намерение укоренено, воля моя крепка, как рога оленя. Так будет».
– Закопайте лист в землю.
2. Ритуал очистки через воду
Для чего: избавиться от внутренних ограничений и страхов.
Что нужно: миска с водой, морская соль, несколько капель лавандового масла.
Как:
– Смешайте ингредиенты в воде.
– Умойтесь ею со словами: «Смываю страхи, сомнения, тяжесть. Я свободна двигаться вперед».
– Вылейте воду под дерево или в поток.
3. Ритуал силы животного
Зачем: призывать свою внутреннюю силу и мудрость.
Что нужно: изображение оленя, колокольчик, зеркало.
Как:
– Посмотрите в зеркало и вообразите, что за вами стоит величественный олень.
– Скажите: «Я позволяю себе быть сильной, осмотрительной, гибкой. Как Олень, я нахожу путь в тишине».
– Звоните в колокольчик, активируя энергию тотема.
Сделайте паузу, посмотрите на Луну и вспомните: ваша сила – не в борьбе, а во внутренней целостности – о том, чтобы расти, но не ломаться.
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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.