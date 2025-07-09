Оленье полнолуние 10 июля 2025: популярные предрассудки и приметы, в которые верят до сих пор

Оленье полнолуние / © ТСН

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В ночь на 10 июля 2025 года на небе сойдет особое полнолуние, получившее название Оленья. Она несет энергию обновления и выносливости — и именно с ней связано немало предрассудков, примет и лунных поверий, которые люди передавали из поколения в поколение.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что такое Оленье полнолуние?

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Название этой полнолуния происходит из древних природных циклов — в июле молодые олени начинают отращивать рога. Это символ роста, силы, внутреннего обновления и духовной зрелости. Именно поэтому период Оленьей полнолуния связывают с трансформацией — тихой, но глубокой.

Астрологически это полнолуние происходит в земном знаке Козерога, символизирующего амбиции, дисциплину и движение к вершине. Это время, когда важно не торопиться, а действовать осторожно и сознательно. И именно поэтому с ним связано так много примет, что предостерегают от опрометчивости.

Самые популярные предрассудки, связанные с полнолунием:

Нельзя смотреть в зеркало в ночь полнолуния.

Во многих культурах верили, что зеркало при лунном свете открывает "портал" в тонкий свет. Смотря в него, можно потерять энергетическую защиту или "оставить" частицу души.

Не стоит стричь волосы.

Полнолуние считается пиком энергии. Любое вмешательство в биополе — из-за стрижки, татуировки или даже маникюра — может ослабить внутреннюю силу. Особенно это касается тех, кто сейчас находится в уязвимом состоянии.

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Категорически нельзя давать взаймы.

Есть поверье, что деньги, отданные в полнолуние, "оттягивают" удачу и достаток из дома дающего. А берущий может попасть в длинную полосу финансовой нестабильности.

Не оставляйте еду под Луной.

Еда, побывавшая под лунным светом, считается "наполненной" посторонней энергией. В древности ее либо выбрасывали, либо давали скоту, но не употребляли сами.

Слезы в полнолуние - к затяжной печали.

Говорят, что полнолуние "фиксирует" эмоциональные состояния. Если в ночь полнолуния вы будете сильно скучать или плакать – это состояние может повторяться в последующие лунные циклы.

Приметы на Оленье полнолуние:

Увидеть оленя, его рога или следует - к большому внутреннему прозрению или неожиданному счастливому повороту по делам.

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Ветер в ночь полнолуния — знак очищения. Если полнолуние сопровождается ветром, считается, что старое выдувается из пространства.

Приснилась вода, река или дорога – к переменам. Это знак, что пора отпустить прошлое и отправиться вперед.

Провести ночь в тишине или в природе – к гармонизации с собственным ритмом. Полнолуние "слушает" - и помогает тем, кто слушает в ответ.

Кто-то воспринимает эти приметы как интересную мифологию, другие как символические инструменты работы с подсознательным. Но несомненно одно: полнолуние влияет не только на природу, но и на человека. Так что в ночь Оленьей полнолуния лучше замедлиться, прислушаться к себе — и не делать ничего, что впоследствии не сможете отменить.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.