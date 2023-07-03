Оленье полнолуние 3 июля 2023 года: что следует сделать и какие действия — под запретом

По мнению эзотерики, оленье полнолуние 3 июля 2023 года может быть благоприятным временем для различных практик и ритуалов. Вот несколько идей:

Медитация под лунным светом: Выйдите на прогулку во время полнолуния и найдите спокойное место. Сядьте или станьте удобно, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Позвольте лунному свету наполнить ваше тело и расслабить разум. Визуализируйте, как лунная энергия проникает в вас и дарит гармонию, спокойствие и поддержку. Ритуал намерений: суперлуние может быть мощным временем для создания и усиления намерений. Напишите список своих желаний, мечты или цели, которые вы хотели бы осуществить. Во время полнолуния держите этот список в руках и визуализируйте, как ваши намерения сбываются. После этого можете сжечь или похоронить этот список, символизируя отдачу его высшим силам. Энергетическая очистка: Используйте энергию суперлуния для очистки своего энергетического поля. Станьте под лунным светом и представляйте, как все отрицательные энергии, стресс или блоки растворяются под лучами луны. Дышите глубоко и отпускайте какие-либо отрицательные эмоции или напряжение. Выразите благодарность месячной энергии за поддержку в этом процессе очистки.

Эти ритуалы являются лишь предложениями, и вы можете адаптировать их к своим верованиям и потребностям. Главное – слушайте свою внутреннюю сущность.

По взгляду эзотерики, во время оленьего полнолуния есть несколько вещей, которые можно избегать или быть осторожным:

Трудные энергетические ситуации: Избегайте споров, конфликтов или каких-либо тяжелых эмоциональных ситуаций во время оленьего полнолуния. Считается, что в настоящее время энергия может быть особенно интенсивной, и такие ситуации могут усилить негативные последствия. Негативные мысли и эмоции: суперлуние может усиливать эмоции, поэтому важно осторожничать с отрицательными мыслями и эмоциями. Старайтесь сосредоточиться на положительных аспектах жизни и привлекать к себе гармоничную энергию. Большие изменения и начала: Некоторые люди считают, что оленья луна не является благоприятным временем для больших изменений в жизни или новых начал. Вместо этого можно подождать на следующий этап месяца, когда энергия может быть более благоприятной для таких действий. Энергетическая перегрузка: избегайте чрезмерной активности или перегрузки энергии во время оленьей полноты. Важно обеспечить себе достаточно времени для отдыха, восстановления и обратного соединения с собственной внутренней сущностью.

Эти советы являются общими рекомендациями с точки зрения эзотерики, и вы можете самостоятельно определить, что лучше для вашего собственного опыта и верований.

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