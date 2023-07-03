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Оленье полнолуние 3 июля 2023 года: что следует сделать и какие действия — под запретом

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
3 мин
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Оленье полнолуние 3 июля 2023 года: что следует сделать и какие действия — под запретом

Во полнолуние следует быть осмотрительным с точки зрения эзотерики / Фото: Associated Press

Полнолуние считается очень сильным энергетическим периодом с точки зрения эзотерики.

По мнению эзотерики, оленье полнолуние 3 июля 2023 года может быть благоприятным временем для различных практик и ритуалов. Вот несколько идей:

  1. Медитация под лунным светом: Выйдите на прогулку во время полнолуния и найдите спокойное место. Сядьте или станьте удобно, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Позвольте лунному свету наполнить ваше тело и расслабить разум. Визуализируйте, как лунная энергия проникает в вас и дарит гармонию, спокойствие и поддержку.

  2. Ритуал намерений: суперлуние может быть мощным временем для создания и усиления намерений. Напишите список своих желаний, мечты или цели, которые вы хотели бы осуществить. Во время полнолуния держите этот список в руках и визуализируйте, как ваши намерения сбываются. После этого можете сжечь или похоронить этот список, символизируя отдачу его высшим силам.

  3. Энергетическая очистка: Используйте энергию суперлуния для очистки своего энергетического поля. Станьте под лунным светом и представляйте, как все отрицательные энергии, стресс или блоки растворяются под лучами луны. Дышите глубоко и отпускайте какие-либо отрицательные эмоции или напряжение. Выразите благодарность месячной энергии за поддержку в этом процессе очистки.

Эти ритуалы являются лишь предложениями, и вы можете адаптировать их к своим верованиям и потребностям. Главное – слушайте свою внутреннюю сущность.

По взгляду эзотерики, во время оленьего полнолуния есть несколько вещей, которые можно избегать или быть осторожным:

  1. Трудные энергетические ситуации: Избегайте споров, конфликтов или каких-либо тяжелых эмоциональных ситуаций во время оленьего полнолуния. Считается, что в настоящее время энергия может быть особенно интенсивной, и такие ситуации могут усилить негативные последствия.

  2. Негативные мысли и эмоции: суперлуние может усиливать эмоции, поэтому важно осторожничать с отрицательными мыслями и эмоциями. Старайтесь сосредоточиться на положительных аспектах жизни и привлекать к себе гармоничную энергию.

  3. Большие изменения и начала: Некоторые люди считают, что оленья луна не является благоприятным временем для больших изменений в жизни или новых начал. Вместо этого можно подождать на следующий этап месяца, когда энергия может быть более благоприятной для таких действий.

  4. Энергетическая перегрузка: избегайте чрезмерной активности или перегрузки энергии во время оленьей полноты. Важно обеспечить себе достаточно времени для отдыха, восстановления и обратного соединения с собственной внутренней сущностью.

Эти советы являются общими рекомендациями с точки зрения эзотерики, и вы можете самостоятельно определить, что лучше для вашего собственного опыта и верований.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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Дата публикации
Просмотры
392
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