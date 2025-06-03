Опасность на выходных и когда завершится война: известный астролог Влад Росс ошеломил прогнозом

Астролог Влад Росс спрогнозировал возможную дату завершения войны / © ТСН

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На выходных возможна новая опасность для столицы со стороны России, не исключается атака в другие дни на Кривой Рог, но в глобальном смысле война РФ против Украины, вероятно, близится к финалу и есть ориентировочные даты завершения — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение астролог Влад Росс.



Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.





Что будет с наступлением



Опираясь на собственные исследования и толкования, Росс спрогнозировал, каким может быть итог летнего наступления оккупантов.

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«Я вижу, что все кончится. Тем более был такой удар 1 июня (когда с помощью дронов были атакованы российские военные самолеты — Ред.)», — говорит Влад Росс.



И ошеломил прогнозом: «Все идет к концу, инициатива перехвачена. 25.05.25 Сатурн вошел в знак Овна. Сатурн — это заморозка конфликта. оккупанты говорят, что пойдут на Сумы, пойдут на Харьков, но эти планы не осуществятся».



Неслучайная книга о тиране



По его словам, украинские военные могут уничтожить «еще кое-кого».



«Не зря президент Украины Зеленский купил книгу об убийстве тирана. Сейчас может быть конкретный «наезд» на главу Кремля. Либо последний закончит войну, либо может быть убит. Война может завершиться после смерти диктатора, а диктаторов убивают в год Змеи. В 1953 году умер Сталин, в 1989 году была крупная геополитическая катастрофа для России (вывод войск из Афганистана — Ред.)», — объясняет Росс.



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Астролог не исключает наступление такой же катастрофы для России и в 2025 году.



И добавляет: «Вчера (1 июня — Ред.) была поставлена жирная запятая, был поставлен восклицательный знак, хотя поставлено это должно было быть 9 мая. Я не вижу, что армия РФ может продолжать эту войну».



Каким городам угрожает самая большая опасность



На этот вопрос Влад Росс ответил так: Есть два города. Это Кривой Рог и Киев. Если «Орешник» полетит, то может ударить по Кривому Рогу». Для Киева опасный период может быть в выходные — в субботу и воскресенье».



Опасные даты-2025



Астролог считает, что в такие дни могут быть те, на которые придется затемнение.



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«В сентябре, первой и второй декаде будет коридор затемнений. Сложная ситуация может возникнуть в конце августа. То есть, вторая половина августа и первая половина сентября — это то время, когда могут произойти катаклизмы, начаться эпидемии, повторение заболеваемости COVID», — говорит Влад Росс.



Когда закончится война



На уточняющий вопрос о том, есть ли, согласно астрологическому прогнозу, конкретные даты окончания войны, Росс ответил так: «Все должно было закончиться в мае, но они (россияне — Ред.) тянут время. Например, целую неделю или больше придумывали меморандум. Я считаю, что пока Сатурн будет в Овне, к концу лета, в любое время можно закончить войну. Тенденция завершения началась 25.05.25. Только в Москве не могут понять, что пора завершать».



Но при этом он добавил: «Дальше будет сложнее завершать».



В то же время Росс не согласен с теми прогнозами, которые говорят о многолетней войне.



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«Это смешно. У России будет экономический кризис, обвал рубля. Мой прогноз таков: в августе произойдет чрезвычайное событие, аналогичное тому, которое было в 1998 году. Обрушение банковской сферы», — уверен астролог.



Ранее сообщалось о том, что победительница «Битвы экстрасенсов» назвала событие, которое станет «началом конца» в войне России против Украины .

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