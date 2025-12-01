Оракул Ленорман на 1–7 декабря 2025 года: недельный прогноз для всех знаков зодиака

Оракул Ленорман / © ТСН

Первая неделя декабря открывает новый сезон и приносит чувство обновления, внутреннего собрания и потребности в стабильности. Символы Ленорман традиционно считывают ключевые энергетические акценты: где возможны прорывы, где следует действовать осторожно, а где — наоборот, пользоваться ненадолго шансами. В этот период важно внимательно слушать интуицию, ведь именно она укажет самое правильное направление. Узнайте, что принесет новую неделю каждому знаку зодиака.

Прогноз для всех знаков зодиака на 1-7 декабря

Овен — Карта «Всадник»

Активный старт недели. Возможны новости, встречи, быстрые смены планов. Важно не медлить — все, что приходит внезапно, открывает новые возможности.

Телец — Карта «Аист»

Неделя обновления. Возможны изменения в работе, быту или настроениях. Это хороший период для перехода на новые форматы и повадки.

Близнецы — Карта «Ключ»

Получите решение, доступ, ответ или выход из давно требовавшей ясности ситуации. Неделя прорывов и чётких решений.

Рак — Карта "Метла"

Пора наводить порядок — в мыслях, отношениях, планах. Возможна необходимость поставить границы или избавиться от лишнего. Неделя очищения.

Лев — Карта «Корабль»

Перспективы расширяются. Возможно путешествие, изменение направления или финансовые движения. Неделя способствует росту и обновлению.

Дева — Карта «Солнце»

Сильная и успешная неделя. Признание, результативность, ясность и подъем энергии. Идеальное время для ответственных дел.

Весы — Карта "Сад”

Социальная активность растет. Возможны мероприятия, публичные проявления, новые контакты. Выигрывает коммуникация и открытость.

Скорпион — Карта «Книга»

Скрытая информация, новые знания или закулисные процессы. Следует учиться, анализировать и не спешить открывать свои планы другим.

Стрелец — Карта «Сова»

Неделя мудрости и аналитики. Полезно замедлиться, подумать, наблюдать. Избегайте поспешных решений — глубина важнее скорости.

Козерог — Карта «Медведь»

Сила, влияние и авторитет. Возможна поддержка от важного человека или ситуация, где придется проявить лидерство. Неделя укрепления позиций.

Водолей — Карта «Собаки»

Поддержка друзей, партнеров и коллег станет ключевой. В этот период следует взаимодействовать, договариваться и опираться на доверенные связи.

Рыбы — Карта «Рыбы»

Финансовые темы выходят на первый план. Возможны поступления, выгодные предложения или усиленная интуиция в отношении ресурсов и эмоциональных процессов.

Неделя 1–7 декабря несет энергию обновления, ясности и восстановления баланса. Символы Ленорман подсказывают, что начало зимы открывает новые возможности для движения, партнерства, обучения и укрепления своих позиций. Самое главное — действовать в данный момент, слушать свою интуицию и не игнорировать появляющиеся рядом знаки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

