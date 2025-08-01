Оракул Ленорман на 1 августа 2025: Овнам новый старт, Тельцам — ясность.

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман – это система символических карт , каждая из которых открывает подсказки для ежедневных событий. Карту на 1 августа 2025 г. раскроют темы нового старта, составление планов и гармонизации внутреннего ритма. Узнаем, почему следует прислушиваться именно к этому дню и как лучше использовать его энергию.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — "Солнце"

Новая фаза: пора реализовывать амбициозные планы. Успех идет рядом – стоит выйти на публичность или заявить о себе.

Реклама

Телец — "Мост"

Прояснение, связи и решения сегодня легко найти выход из сложной ситуации или уладить конфликт.

Близнецы — "Звонок"

Сигнал изменений: они могут быть неожиданными, но принесут новую информацию или приглашение.

Рак — "Книга"

Интуиция и знания, обучение или полезная информация дадут направление. Прекрасный день для изучения или обмена идеями.

Лев — "Лошадь"

Движение вперед, активные действия, встречи или поездки. Почувствуйте свободу и не бойтесь действовать.

Реклама

Дева — "Облака"

Возможна неопределенность — не торопитесь принимать решение, пока картина не прояснится.

Весы — "Букет"

Положительные сюрпризы, прощения или проявления признательности. Благоприятный день для дружеских жестов и смелых движений в отношениях.

Скорпион — "Якорь"

Стабильность, сосредоточение, возможность утвердиться в новом статусе.

Стрелец — "Коса"

Время решительных изменений или очистки.

Реклама

Козерог — "Медведь"

Авторитетная поддержка, финансовая помощь или стабильность по делам.

Водолей — "Сад"

Социальные круги, публичная активность или работа в команде станут источником новых идей.

Рыбы — "Лилии"

Глубокая внутренняя гармония, мудрые советы или духовная связь. Прекрасно подойдет для осознанных разговоров.

1 августа 2025 года – идеальный повод начать месяц с ясностью, новым импульсом и уверенностью. Внутренняя гармония, движение вперед и связки – ключевые темы. Кто-то получит знак, другой – возможность или ценную информацию.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.