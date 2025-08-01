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Оракул Ленорман на 1 августа 2025: Овнам новый старт, Тельцам — ясность.
Сегодня карты Ленорман покажут, как правильно начать август 2025 года, чтобы день стал временным рубежом для новых возможностей, чистых решений и внутренних открытий.
Оракул Ленорман – это система символических карт , каждая из которых открывает подсказки для ежедневных событий. Карту на 1 августа 2025 г. раскроют темы нового старта, составление планов и гармонизации внутреннего ритма. Узнаем, почему следует прислушиваться именно к этому дню и как лучше использовать его энергию.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — "Солнце"
Новая фаза: пора реализовывать амбициозные планы. Успех идет рядом – стоит выйти на публичность или заявить о себе.
Телец — "Мост"
Прояснение, связи и решения сегодня легко найти выход из сложной ситуации или уладить конфликт.
Близнецы — "Звонок"
Сигнал изменений: они могут быть неожиданными, но принесут новую информацию или приглашение.
Рак — "Книга"
Интуиция и знания, обучение или полезная информация дадут направление. Прекрасный день для изучения или обмена идеями.
Лев — "Лошадь"
Движение вперед, активные действия, встречи или поездки. Почувствуйте свободу и не бойтесь действовать.
Дева — "Облака"
Возможна неопределенность — не торопитесь принимать решение, пока картина не прояснится.
Весы — "Букет"
Положительные сюрпризы, прощения или проявления признательности. Благоприятный день для дружеских жестов и смелых движений в отношениях.
Скорпион — "Якорь"
Стабильность, сосредоточение, возможность утвердиться в новом статусе.
Стрелец — "Коса"
Время решительных изменений или очистки.
Козерог — "Медведь"
Авторитетная поддержка, финансовая помощь или стабильность по делам.
Водолей — "Сад"
Социальные круги, публичная активность или работа в команде станут источником новых идей.
Рыбы — "Лилии"
Глубокая внутренняя гармония, мудрые советы или духовная связь. Прекрасно подойдет для осознанных разговоров.
1 августа 2025 года – идеальный повод начать месяц с ясностью, новым импульсом и уверенностью. Внутренняя гармония, движение вперед и связки – ключевые темы. Кто-то получит знак, другой – возможность или ценную информацию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.