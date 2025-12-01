Оракул Ленорман на 1 декабря 2025: чем открывается первый день зимы для каждого знака

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Первый день декабря традиционно приносит ощущение обновления, итогов и начала нового цикла. В настоящее время важно слышать внутренние сигналы и правильно считывать знаки, которые дарит Universe. Оракул Ленорман работает как интуитивный компас — помогает определить, в каком направлении двигаться, что укреплять и от чего отказаться. Карты на 1 декабря показывают особую динамику: одни знаки получат мощный импульс действий, другие – возможность стабилизироваться или увидеть скрытое.

Узнайте, что принесет вам этот день.

Гороскоп по знакам зодиака на 1 декабря

Овен — Карта «Серп»

День резких решений и четких действий. Возможно завершение какой-то ситуации или осознание, что пора «отсечь лишнее». Энергия дня сильна и производительна.

Реклама

Телец — Карта «Горы»

Возможна задержка или небольшое препятствие на пути. Не торопитесь – выбирайте стратегический подход. Это хорошая возможность проверить свою настойчивость.

Близнецы — Карта «Клевер»

Маленькая удача, кратковременный шанс или приятная неожиданность. День легок и положительный. Важно успеть воспользоваться возможностью.

Рак — Карта «Письмо»

Ожидается важное известие, документ или новость. Могут уточниться планы или прийти ответы, которых вы долго ждали. Внимательно читайте детали.

Лев — Карта "Сова"

День мудрости, созерцания и обдумывания. Полезно остановиться и проанализировать ситуацию. Не спешите – сегодня работает логика и внутренний опыт.

Реклама

Дева — Карта «Солнце»

Удачный, яркий и вдохновенный день. Ваши старания будут заметны и оценены. Возможны победы, решение задач и хорошее настроение.

Весы — Карта «Рыбы»

Энергетика дня связана с деньгами или глубокими эмоциями. Возможно поступление ресурсов или полезные денежные новости. Интуиция – ваш проводник.

Скорпион — Карта «Кольцо»

Договоренности, обещания, партнерства. Возможен важный диалог или заключение сделки. Ваши связи сегодня работают в вашу пользу.

Стрелец — Карта «Уж»

Будьте внимательны к мелочам и не торопитесь доверять всем словам. Может проявиться скрытая конкуренция или уловки. Выбирайте осторожность.

Реклама

Козерог — Карта «Башня»

Акцент на официальных делах, документах, структуре и порядке. День способствует формальным решениям и стратегическому планированию вашего декабря.

Водолей — Карта «Букет»

Красивый, лёгкий и приятный день. Возможны комплименты, благодарность или подарок. Энергия творчества и вдохновения сопровождает вас.

Рыбы — Карта «Корабль»

Движение вперед, путешествия, обновления. Ваши планы могут измениться в лучшую сторону. День способствует поиску новых возможностей и выходу за пределы привычного.

1 декабря – день, задающий тон всему месяцу. Ленорман подсказывает: кому стоит действовать решительно, кому остановиться и обдумать, а кому ухватить шанс или расширить горизонты. Все символы сходятся в одном: день начала, движения и ясное видение своего пути.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический Супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.