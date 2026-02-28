Оракул Ленорман на 1 марта 2026: старт весны, новые деньги и важный выбор

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман на 1 марта 2026 г. открывает новый период и указывает на финансовые возможности и решения в начале весны. Карты предупреждают о новых деньгах, важном выборе и событиях, которые зададут тон всему месяцу для всех знаков зодиака.

Общая энергия дня — карта Солнце

Солнце символизирует ясный результат, удачу и активность. Начало марта не пассивно – это день действия.

1 марта:

Реклама

возможный финансовый прорыв

появляется четкое понимание ситуации

новые возможности становятся реальнее

важно действовать уверенно

Овен — Корабль

Изменения или новое направление в работе.

Телец — Рыба

Финансовая возможность или поступление средств.

Близнецы — Ключ

Появится шанс решить старый вопрос.

Рак — Дерево

Медленное, но стабильное развитие событий.

Реклама

Лев — Медведь

Сильная позиция по денежным вопросам.

Дева — Лиса

Будьте внимательны к деталям и формулировкам.

Весы — Кольцо

Соглашение или серьезная договоренность.

Скорпион — Дороги

Выбор определит дальнейшее движение.

Реклама

Стрелец — Букет

Приятный бонус или положительная новость.

Козорог — Якорь

Стабильность в профессиональной сфере.

Водолей — Всадник

Быстрая новость или неожиданное предложение.

Рыбы — Серп

Внезапное решение или необходимость быстрого действия.

Реклама

1 марта 2026 года – день старта и финансовых возможностей. Начало весны потребует активности и решительности.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.