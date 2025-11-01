ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 1 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Львам — ясность, Водолеям — удача.

Первый день ноября открывает новый энергетический цикл. 1 ноября 2025 г. принесет ясность, вдохновение и небольшие, но важные шансы на успех. Для кого-то это день новых начинаний, а для кого-то – момент спокойного осознания.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает разобраться в повседневных тенденциях. Его символы подсказывают, куда направлять усилия, где ждать поддержки, а где действовать решительно. Прогноз на 1 ноября 2025 поможет всем знакам зодиака мягко войти в новый месяц и воспользоваться благоприятными возможностями.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Букет
    День радости, благодарности и лёгких эмоций. Подходящий момент для общения и приятных событий.

  • Телец — Аист
    Время перемен. Новые обстоятельства или новости принесут облегчение и вдохновение.

  • Близнецы — Ключ
    Открывается путь к решению вопроса, который вас беспокоил. Не бойтесь действовать.

  • Рак — Дерево
    День стабильности, восстановление энергии и заботы о себе. Хорошо замедлиться и отдохнуть.

  • Лев — Солнце
    Ясность, сила и уверенность. Успех сопровождает вас по всем делам.

  • Дева — Корабль
    Движение вперед или изменение среды. Возможны новые идеи или краткая поездка.

  • Весы — Сердце
    День любви, искренности и гармонии. Отношения становятся более теплыми.

  • Скорпион — Письмо
    Получите важное сообщение, новость или ответ, которого ждали.

  • Стрелец — Клевер
    Маленькая удача будет сопровождать вас в течение дня. Благоприятное время для риска в мелочах.

  • Козерог — Якорь
    Устойчивость и уверенность в выборе. День хорош для закрепления достижений.

  • Водолей — Звезды
    Удача и вдохновение. Появятся идеи, которые впоследствии принесут реальные результаты.

  • Рыбы — Сад
    Общение, встречи и контакты. Хороший день для публичной активности.

1 ноября 2025 года Львы получат ясность и внутреннюю уверенность, а Водолеи — поддержку и удачу по важным делам. Для других знаков день пройдет в покое, вдохновении или ощущении постепенного обновления.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.

