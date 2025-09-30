- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 1 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – новые открытия, Рыбам – удача.
Первый день октября открывает новый период ясности, гармонии и вдохновения. Для одних знаков это время решений и новых знаний, для других – счастливые стечения обстоятельств и приятные события.
Оракул Ленорман – это бревно из 36 карт, каждая из которых имеет свое символическое содержание. Она помогает увидеть тенденции дня и подсказывает, где следует действовать, а где довериться потоку событий. Прогноз на 1 октября 2025 откроет, с какими энергиями стартует новый месяц для каждого знака зодиака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Солнце
Успех и ясность будут сопровождать вас по делам. День подходит для активных действий.
Телец — Дом
Семейные дела или бытовые вопросы потребуют вашего внимания.
Близнецы — Письмо
Получите важное известие или документ. Хорошо для общения и уговоров.
Рак — Сердце
Любовь и гармония наполнят день теплом.
Лев — Букет
День приятных событий и признательности. Вы сможете обрадовать других и себя.
Дева — Книга
Новые знания или открытия станут вашим ресурсом. Время обучения.
Весы — Аист
Начало октября принесет изменения и обновления.
Скорпион — Ключ
Вы найдете решение важной проблемы или откроете новые возможности.
Стрелец — Звезды
Вдохновение и вера в свои силы помогут увидеть более четкую цель.
Козерог — Собака
Поддержка друзей или коллег станет залогом вашей уверенности.
Водолей — Перекресток
Может появиться выбор. Не торопитесь, действуйте взвешенно.
Рыбы — Клевер
День удачи, случайных возможностей и хорошего настроения.
1 октября 2025 станет днем обновления, гармонии и новых возможностей. Девы откроют новые знания, а Рыбы почувствуют удачу. Для других знаков это будет день любви, ясности, поддержки и решений, формирующих будущее.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
