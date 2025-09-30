ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 1 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – новые открытия, Рыбам – удача.

Первый день октября открывает новый период ясности, гармонии и вдохновения. Для одних знаков это время решений и новых знаний, для других – счастливые стечения обстоятельств и приятные события.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман – это бревно из 36 карт, каждая из которых имеет свое символическое содержание. Она помогает увидеть тенденции дня и подсказывает, где следует действовать, а где довериться потоку событий. Прогноз на 1 октября 2025 откроет, с какими энергиями стартует новый месяц для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Солнце
    Успех и ясность будут сопровождать вас по делам. День подходит для активных действий.

  • Телец — Дом
    Семейные дела или бытовые вопросы потребуют вашего внимания.

  • Близнецы — Письмо
    Получите важное известие или документ. Хорошо для общения и уговоров.

  • Рак — Сердце
    Любовь и гармония наполнят день теплом.

  • Лев — Букет
    День приятных событий и признательности. Вы сможете обрадовать других и себя.

  • Дева — Книга
    Новые знания или открытия станут вашим ресурсом. Время обучения.

  • Весы — Аист
    Начало октября принесет изменения и обновления.

  • Скорпион — Ключ
    Вы найдете решение важной проблемы или откроете новые возможности.

  • Стрелец — Звезды
    Вдохновение и вера в свои силы помогут увидеть более четкую цель.

  • Козерог — Собака
    Поддержка друзей или коллег станет залогом вашей уверенности.

  • Водолей — Перекресток
    Может появиться выбор. Не торопитесь, действуйте взвешенно.

  • Рыбы — Клевер
    День удачи, случайных возможностей и хорошего настроения.

1 октября 2025 станет днем обновления, гармонии и новых возможностей. Девы откроют новые знания, а Рыбы почувствуют удачу. Для других знаков это будет день любви, ясности, поддержки и решений, формирующих будущее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное, позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

