Оракул Ленорман на 1 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – новые открытия, Рыбам – удача.

Оракул Ленорман – это бревно из 36 карт, каждая из которых имеет свое символическое содержание. Она помогает увидеть тенденции дня и подсказывает, где следует действовать, а где довериться потоку событий. Прогноз на 1 октября 2025 откроет, с какими энергиями стартует новый месяц для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Солнце

Успех и ясность будут сопровождать вас по делам. День подходит для активных действий.

Телец — Дом

Семейные дела или бытовые вопросы потребуют вашего внимания.

Близнецы — Письмо

Получите важное известие или документ. Хорошо для общения и уговоров.

Рак — Сердце

Любовь и гармония наполнят день теплом.

Лев — Букет

День приятных событий и признательности. Вы сможете обрадовать других и себя.

Дева — Книга

Новые знания или открытия станут вашим ресурсом. Время обучения.

Весы — Аист

Начало октября принесет изменения и обновления.

Скорпион — Ключ

Вы найдете решение важной проблемы или откроете новые возможности.

Стрелец — Звезды

Вдохновение и вера в свои силы помогут увидеть более четкую цель.

Козерог — Собака

Поддержка друзей или коллег станет залогом вашей уверенности.

Водолей — Перекресток

Может появиться выбор. Не торопитесь, действуйте взвешенно.

Рыбы — Клевер

День удачи, случайных возможностей и хорошего настроения.

1 октября 2025 станет днем обновления, гармонии и новых возможностей. Девы откроют новые знания, а Рыбы почувствуют удачу. Для других знаков это будет день любви, ясности, поддержки и решений, формирующих будущее.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное, позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.