ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
10
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 1 января 2026 года для всех знаков зодиака: Весам — гармоничный старт, Стрельцам — новые планы

1 января 2026 года принесет мягкое, спокойное начало нового года. День будет способствовать восстановлению сил, внутренней настройке и первым обдуманным шагам в будущее.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает почувствовать энергию в первый день года и понять, с каким настроением лучше входить в новый этап. 1 января карты советуют не спешить, прислушиваться к себе и разрешить событиям разворачиваться естественно.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Всадник
    Новый импульс и желание действовать. День может принести неожиданную идею или новость.

  • Телец — Дерево
    Восстановление сил и потребность в медленном ритме. Следует позаботиться о комфорте и самочувствии.

  • Близнецы — Птицы
    Разговоры, обмен впечатлениями, активное общение. День будет эмоционально насыщенным.

  • Рак — Дом
    Уют и безопасность. Лучше всего провести время в знакомой, теплой атмосфере.

  • Лев — Букет
    Положительные эмоции, приветствия и знаки внимания. День подарит праздничное настроение.

  • Дева — Книга
    Размышления и выводы. Не все нужно сразу планировать, дайте себе время.

  • Весы — Сердце
    Гармонический старт года. Теплое общение и приятные эмоции зададут правильное настроение.

  • Скорпион — Башня
    Потребность в тишине и дистанции. День хорошо подходит для внутренней настройки.

  • Стрелец — Корабль
    Новые планы, мечты и взгляды на будущее. Вы чувствуете готовность к переменам.

  • Козерог — Якорь
    Стабильность и чувство опоры. Год начинается с уверенного состояния.

  • Водолей — Аист
    Предчувствие обновления. Даже небольшие изменения принесут положительные сдвиги.

  • Рыбы — Луна
    Чувствительность и внутреннее спокойствие. День благоприятен для творчества и мягкого входа в год.

1 января 2026 года Весы почувствуют гармоничный старт и теплоту в общении, а Стрельцы начнут год с новых планов и надежд. В общем день подходит для восстановления, спокойного настроения и внутренней настройки на будущее.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят завершение войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Дата публикации
Количество просмотров
10
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie