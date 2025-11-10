Оракул Ленорман на 10–16 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам — стабильность, Скорпионам — вдохновение

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Оракула Ленорман показывают ключевые энергии недели – где следует действовать активно, а где просто разрешить событиям сложиться естественно. В течение 10-16 ноября главной темой станет баланс между стабильностью и развитием, отдыхом и инициативой.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Ключ

Разрешение старой ситуации или новый шанс. Эта неделя откроет дверь, которая раньше была закрыта.

Телец — Якорь

Стабильность и уверенность. Вы можете удержать позиции и завершить важное дело.

Близнецы — Корабль

Движение вперед. Новые планы или идеи помогут расширить ваши горизонты.

Рак — Сердце

Неделя доброты, гармонии и эмоционального тепла. Подходящий период для семьи и отношений.

Лев — Солнце

Успех, энергия и вдохновение. Ваши усилия заметят, а результаты порадуют.

Дева — Дерево

Восстановление сил и стабильное развитие. Хорошо сосредоточиться на здоровье и внутреннем балансе.

Весы — Клевер

Удача в простых вещах. Маленькие события принесут большие радости.

Скорпион — Звезды

Вдохновение, творчество и духовный рост. У вас появятся идеи, ведущие вперед.

Стрелец — Всадник

Новости или активные изменения. Начинается новый шаг, который принесет движение и ясность.

Козерог — Дом

Фокус на стабильности, порядке и сохранности. Хорошо решать домашние или рабочие вопросы.

Водолей — Букет

День благодарения и хороших впечатлений. Благоприятное время для социальной активности и положительных чувств.

Рыбы — Луна

Глубочайшие чувства, интуиция и творчество. Неделя усиливает чувствительность и понимание собственных потребностей.

Тельцы ощутят стабильность и уверенность в своих силах, а Скорпионы — вдохновение и прилив новых идей. Остальные знаки проживут неделю в гармонии, поддержке и мягком движении вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

