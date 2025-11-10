ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
94
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 10–16 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам — стабильность, Скорпионам — вдохновение

Неделя с 10 по 16 ноября 2025 г. пройдет под знаком внутреннего обновления и постепенных положительных изменений. Одни знаки почувствуют стабильность, другие – волну вдохновения и готовность к новым решениям.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Оракула Ленорман показывают ключевые энергии недели – где следует действовать активно, а где просто разрешить событиям сложиться естественно. В течение 10-16 ноября главной темой станет баланс между стабильностью и развитием, отдыхом и инициативой.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Ключ
    Разрешение старой ситуации или новый шанс. Эта неделя откроет дверь, которая раньше была закрыта.

  • Телец — Якорь
    Стабильность и уверенность. Вы можете удержать позиции и завершить важное дело.

  • Близнецы — Корабль
    Движение вперед. Новые планы или идеи помогут расширить ваши горизонты.

  • Рак — Сердце
    Неделя доброты, гармонии и эмоционального тепла. Подходящий период для семьи и отношений.

  • Лев — Солнце
    Успех, энергия и вдохновение. Ваши усилия заметят, а результаты порадуют.

  • Дева — Дерево
    Восстановление сил и стабильное развитие. Хорошо сосредоточиться на здоровье и внутреннем балансе.

  • Весы — Клевер
    Удача в простых вещах. Маленькие события принесут большие радости.

  • Скорпион — Звезды
    Вдохновение, творчество и духовный рост. У вас появятся идеи, ведущие вперед.

  • Стрелец — Всадник
    Новости или активные изменения. Начинается новый шаг, который принесет движение и ясность.

  • Козерог — Дом
    Фокус на стабильности, порядке и сохранности. Хорошо решать домашние или рабочие вопросы.

  • Водолей — Букет
    День благодарения и хороших впечатлений. Благоприятное время для социальной активности и положительных чувств.

  • Рыбы — Луна
    Глубочайшие чувства, интуиция и творчество. Неделя усиливает чувствительность и понимание собственных потребностей.

Тельцы ощутят стабильность и уверенность в своих силах, а Скорпионы — вдохновение и прилив новых идей. Остальные знаки проживут неделю в гармонии, поддержке и мягком движении вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie