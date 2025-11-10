- Дата публикации
Оракул Ленорман на 10–16 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам — стабильность, Скорпионам — вдохновение
Неделя с 10 по 16 ноября 2025 г. пройдет под знаком внутреннего обновления и постепенных положительных изменений. Одни знаки почувствуют стабильность, другие – волну вдохновения и готовность к новым решениям.
Карты Оракула Ленорман показывают ключевые энергии недели – где следует действовать активно, а где просто разрешить событиям сложиться естественно. В течение 10-16 ноября главной темой станет баланс между стабильностью и развитием, отдыхом и инициативой.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Ключ
Разрешение старой ситуации или новый шанс. Эта неделя откроет дверь, которая раньше была закрыта.
Телец — Якорь
Стабильность и уверенность. Вы можете удержать позиции и завершить важное дело.
Близнецы — Корабль
Движение вперед. Новые планы или идеи помогут расширить ваши горизонты.
Рак — Сердце
Неделя доброты, гармонии и эмоционального тепла. Подходящий период для семьи и отношений.
Лев — Солнце
Успех, энергия и вдохновение. Ваши усилия заметят, а результаты порадуют.
Дева — Дерево
Восстановление сил и стабильное развитие. Хорошо сосредоточиться на здоровье и внутреннем балансе.
Весы — Клевер
Удача в простых вещах. Маленькие события принесут большие радости.
Скорпион — Звезды
Вдохновение, творчество и духовный рост. У вас появятся идеи, ведущие вперед.
Стрелец — Всадник
Новости или активные изменения. Начинается новый шаг, который принесет движение и ясность.
Козерог — Дом
Фокус на стабильности, порядке и сохранности. Хорошо решать домашние или рабочие вопросы.
Водолей — Букет
День благодарения и хороших впечатлений. Благоприятное время для социальной активности и положительных чувств.
Рыбы — Луна
Глубочайшие чувства, интуиция и творчество. Неделя усиливает чувствительность и понимание собственных потребностей.
Тельцы ощутят стабильность и уверенность в своих силах, а Скорпионы — вдохновение и прилив новых идей. Остальные знаки проживут неделю в гармонии, поддержке и мягком движении вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
