Астрология
104
2 мин

Оракул Ленорман на 10 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам – новые знания, Водолеям – полезные знакомства

10 августа карты Ленорман подсказывают, что день будет способствовать получению важной информации, новым контактам и укреплению своих позиций.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — колода из 36 карт, которые символически отражают энергию дня и помогают сделать правильные шаги. Прогноз на 10 августа 2025 г. подскажет, какие темы будут ключевыми для каждого знака зодиака и как использовать этот день максимально эффективно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — "Якорь"
    Время закреплять достигнутое. День подходит для укрепления своих позиций в работе, финансах или отношениях.

  • Телец — "Книга"
    Получите важные знания или информацию, которая поможет в будущем. Возможное открытие тайны или начало обучения.

  • Близнецы — "Ключ"
    День решений и прорывов. Вы сможете легко найти правильный выход из ситуации и открыть дверь к новым возможностям.

  • Рак — "Сердце"
    Эмоциональное тепло и гармония в отношениях. Благоприятное время для примирения или выражения чувств.

  • Лев — "Солнце"
    Энергия, успех и уверенность в себе. Используйте этот день для публичных выступлений и инициатив.

  • Дева — "Облака"
    Возможны сомнения или временная неопределенность. Не торопитесь с решениями, дождитесь ясности.

  • Весы — "Букет"
    Приятные сюрпризы и проявления внимания. Прекрасный день, чтобы подарить кому-то радость и получить ее в ответ.

  • Скорпион — "Коса"
    Время решительных перемен. Возможно, нужно быстро отсеять лишний или закрыть определенные вопросы.

  • Стрелец — "Дом"
    Стабильность и комфорт. Уделите внимание семье и домашним делам.

  • Козерог — "Солнце"
    Признание и достижение целей. Ваши усилия заметят и оценят.

  • Водолей — "Сад"
    День активной социализации. Знакомства, встречи и участие в мероприятиях принесут пользу.

  • Рыбы — "Письмо"
    Важное сообщение, документ или приглашение. Следите за новостями и предложениями.

10 августа 2025 станет временем укрепление собственных позиций, получение важной информации и установление новых контактов. Для одних знаков это будет день открытий, для других момент стабильности и гармонии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

