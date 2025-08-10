Оракул Ленорман на 10 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам – новые знания, Водолеям – полезные знакомства

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман — колода из 36 карт, которые символически отражают энергию дня и помогают сделать правильные шаги. Прогноз на 10 августа 2025 г. подскажет, какие темы будут ключевыми для каждого знака зодиака и как использовать этот день максимально эффективно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — "Якорь"

Время закреплять достигнутое. День подходит для укрепления своих позиций в работе, финансах или отношениях.

Телец — "Книга"

Получите важные знания или информацию, которая поможет в будущем. Возможное открытие тайны или начало обучения.

Близнецы — "Ключ"

День решений и прорывов. Вы сможете легко найти правильный выход из ситуации и открыть дверь к новым возможностям.

Рак — "Сердце"

Эмоциональное тепло и гармония в отношениях. Благоприятное время для примирения или выражения чувств.

Лев — "Солнце"

Энергия, успех и уверенность в себе. Используйте этот день для публичных выступлений и инициатив.

Дева — "Облака"

Возможны сомнения или временная неопределенность. Не торопитесь с решениями, дождитесь ясности.

Весы — "Букет"

Приятные сюрпризы и проявления внимания. Прекрасный день, чтобы подарить кому-то радость и получить ее в ответ.

Скорпион — "Коса"

Время решительных перемен. Возможно, нужно быстро отсеять лишний или закрыть определенные вопросы.

Стрелец — "Дом"

Стабильность и комфорт. Уделите внимание семье и домашним делам.

Козерог — "Солнце"

Признание и достижение целей. Ваши усилия заметят и оценят.

Водолей — "Сад"

День активной социализации. Знакомства, встречи и участие в мероприятиях принесут пользу.

Рыбы — "Письмо"

Важное сообщение, документ или приглашение. Следите за новостями и предложениями.

10 августа 2025 станет временем укрепление собственных позиций, получение важной информации и установление новых контактов. Для одних знаков это будет день открытий, для других момент стабильности и гармонии.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.