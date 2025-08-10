- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 10 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам – новые знания, Водолеям – полезные знакомства
10 августа карты Ленорман подсказывают, что день будет способствовать получению важной информации, новым контактам и укреплению своих позиций.
Оракул Ленорман — колода из 36 карт, которые символически отражают энергию дня и помогают сделать правильные шаги. Прогноз на 10 августа 2025 г. подскажет, какие темы будут ключевыми для каждого знака зодиака и как использовать этот день максимально эффективно.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — "Якорь"
Время закреплять достигнутое. День подходит для укрепления своих позиций в работе, финансах или отношениях.
Телец — "Книга"
Получите важные знания или информацию, которая поможет в будущем. Возможное открытие тайны или начало обучения.
Близнецы — "Ключ"
День решений и прорывов. Вы сможете легко найти правильный выход из ситуации и открыть дверь к новым возможностям.
Рак — "Сердце"
Эмоциональное тепло и гармония в отношениях. Благоприятное время для примирения или выражения чувств.
Лев — "Солнце"
Энергия, успех и уверенность в себе. Используйте этот день для публичных выступлений и инициатив.
Дева — "Облака"
Возможны сомнения или временная неопределенность. Не торопитесь с решениями, дождитесь ясности.
Весы — "Букет"
Приятные сюрпризы и проявления внимания. Прекрасный день, чтобы подарить кому-то радость и получить ее в ответ.
Скорпион — "Коса"
Время решительных перемен. Возможно, нужно быстро отсеять лишний или закрыть определенные вопросы.
Стрелец — "Дом"
Стабильность и комфорт. Уделите внимание семье и домашним делам.
Козерог — "Солнце"
Признание и достижение целей. Ваши усилия заметят и оценят.
Водолей — "Сад"
День активной социализации. Знакомства, встречи и участие в мероприятиях принесут пользу.
Рыбы — "Письмо"
Важное сообщение, документ или приглашение. Следите за новостями и предложениями.
10 августа 2025 станет временем укрепление собственных позиций, получение важной информации и установление новых контактов. Для одних знаков это будет день открытий, для других момент стабильности и гармонии.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
