Астрология
135
2 мин

Оракул Ленорман на 11–17 августа 2025 года для всех знаков зодиака: что карты нам предвещают

На период с 11 по 17 августа карты Ленорман советуют держать внутреннее равновесие и прислушиваться к сообщениям извне, именно через них будут открываться новые перспективы.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Бревно Ленорман из 36 символических карт направляет энергии наших дней. Прогноз на 11-17 августа 2025 поможет каждому знаку зодиака сориентироваться, когда действовать решительно, а когда - прийти в покой. Энергия недели мягкая, но мощная: картины открытий, стабильности и новых знакомств переплетаются в одно полотно.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака:

  • Овен — Ключ
    Решение старых вопросов и доступ к новым возможностям. Чувство правильности хода подкрепляется практикой.

  • Телец — Якорь
    Глубина покоя, фундамент. Удачная неделя для укрепления позиций по делам и эмоциональным связям.

  • Близнецы — Сова
    Интуиция, мудрость, потаенные сигналы. День благоприятен для открывающей глаза информации.

  • Рак — Письмо
    Новости или корреспонденции будут играть ключевую роль — будьте внимательны к сообщениям.

  • Лев — Букет
    Приятные сюрпризы, комплименты или жест внимания создадут тёплую атмосферу.

  • Дева — Луна
    Чувствительность, подсознание и воспоминания. Хорошее время для эмоционального обновления.

  • Весы — Мыши
    Мелкие недоразумения могут отвлекать – попытайтесь избежать суматохи.

  • Скорпион — Перекресток
    Выбор и новые направления — внимательно оцените, в какую сторону двигаться дальше.

  • Стрелец — Всадник
    Новые контакты, быстрые сообщения, импульс для перемен. День действия и движения.

  • Козерог — Аист
    Новые начала или обновленный план на старый замысел — возможный ремейк проекта.

  • Водолей — Сад
    Социальная активность и знакомства принесут интересные знакомства или поддержку.

  • Рыбы — Сердце
    Гармония, любовь, теплота подарите внимание или примите тепло от других.

Итог недели:

11–17 августа 2025 года это время замедления и внимательности, где интуиция сотрудничает с действием. Кто получит важное открытие, кто - найдет покой, другие - найдут новые связи. Важно прислушиваться к себе и не упустить важные подсказки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

