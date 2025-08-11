- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 11–17 августа 2025 года для всех знаков зодиака: что карты нам предвещают
На период с 11 по 17 августа карты Ленорман советуют держать внутреннее равновесие и прислушиваться к сообщениям извне, именно через них будут открываться новые перспективы.
Бревно Ленорман из 36 символических карт направляет энергии наших дней. Прогноз на 11-17 августа 2025 поможет каждому знаку зодиака сориентироваться, когда действовать решительно, а когда - прийти в покой. Энергия недели мягкая, но мощная: картины открытий, стабильности и новых знакомств переплетаются в одно полотно.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз для всех знаков зодиака:
Овен — Ключ
Решение старых вопросов и доступ к новым возможностям. Чувство правильности хода подкрепляется практикой.
Телец — Якорь
Глубина покоя, фундамент. Удачная неделя для укрепления позиций по делам и эмоциональным связям.
Близнецы — Сова
Интуиция, мудрость, потаенные сигналы. День благоприятен для открывающей глаза информации.
Рак — Письмо
Новости или корреспонденции будут играть ключевую роль — будьте внимательны к сообщениям.
Лев — Букет
Приятные сюрпризы, комплименты или жест внимания создадут тёплую атмосферу.
Дева — Луна
Чувствительность, подсознание и воспоминания. Хорошее время для эмоционального обновления.
Весы — Мыши
Мелкие недоразумения могут отвлекать – попытайтесь избежать суматохи.
Скорпион — Перекресток
Выбор и новые направления — внимательно оцените, в какую сторону двигаться дальше.
Стрелец — Всадник
Новые контакты, быстрые сообщения, импульс для перемен. День действия и движения.
Козерог — Аист
Новые начала или обновленный план на старый замысел — возможный ремейк проекта.
Водолей — Сад
Социальная активность и знакомства принесут интересные знакомства или поддержку.
Рыбы — Сердце
Гармония, любовь, теплота — подарите внимание или примите тепло от других.
Итог недели:
11–17 августа 2025 года — это время замедления и внимательности, где интуиция сотрудничает с действием. Кто получит важное открытие, кто - найдет покой, другие - найдут новые связи. Важно прислушиваться к себе и не упустить важные подсказки.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
