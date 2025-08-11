Оракул Ленорман на 11–17 августа 2025 года для всех знаков зодиака: что карты нам предвещают

Оракул Ленорман / © ТСН

Бревно Ленорман из 36 символических карт направляет энергии наших дней. Прогноз на 11-17 августа 2025 поможет каждому знаку зодиака сориентироваться, когда действовать решительно, а когда - прийти в покой. Энергия недели мягкая, но мощная: картины открытий, стабильности и новых знакомств переплетаются в одно полотно.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака:

Овен — Ключ

Решение старых вопросов и доступ к новым возможностям. Чувство правильности хода подкрепляется практикой.

Телец — Якорь

Глубина покоя, фундамент. Удачная неделя для укрепления позиций по делам и эмоциональным связям.

Близнецы — Сова

Интуиция, мудрость, потаенные сигналы. День благоприятен для открывающей глаза информации.

Рак — Письмо

Новости или корреспонденции будут играть ключевую роль — будьте внимательны к сообщениям.

Лев — Букет

Приятные сюрпризы, комплименты или жест внимания создадут тёплую атмосферу.

Дева — Луна

Чувствительность, подсознание и воспоминания. Хорошее время для эмоционального обновления.

Весы — Мыши

Мелкие недоразумения могут отвлекать – попытайтесь избежать суматохи.

Скорпион — Перекресток

Выбор и новые направления — внимательно оцените, в какую сторону двигаться дальше.

Стрелец — Всадник

Новые контакты, быстрые сообщения, импульс для перемен. День действия и движения.

Козерог — Аист

Новые начала или обновленный план на старый замысел — возможный ремейк проекта.

Водолей — Сад

Социальная активность и знакомства принесут интересные знакомства или поддержку.

Рыбы — Сердце

Гармония, любовь, теплота — подарите внимание или примите тепло от других.

Итог недели:

11–17 августа 2025 года — это время замедления и внимательности, где интуиция сотрудничает с действием. Кто получит важное открытие, кто - найдет покой, другие - найдут новые связи. Важно прислушиваться к себе и не упустить важные подсказки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

