Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
390
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 11 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Близнецам – прорыв, Козорогам – гармония

11 августа карты Ленорман подсказывают, что день будет способствовать смелым решениям, решению важных вопросов и налаживанию отношений.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Бревно Оракула Ленорман состоит из 36 карт, каждая из которых имеет свое символическое значение. Они помогают понять, как лучше действовать в конкретный день. Прогноз на 11 августа 2025 расскажет, что вас ждет и как использовать энергию суток в свою пользу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Письмо
Важные новости или документы могут изменить ваши планы. Будьте внимательны к деталям.

Телец — Аист
Время положительных перемен. Возможен переезд, новые знакомства или начало новых дел.

Близнецы — Ключ
Получите решение сложного вопроса или найдете выход из непростой ситуации.

Рак — Букет
Приятные сюрпризы и проявления внимания сделают день теплым и гармоничным.

Лев — Перекресток
Перед вами откроются несколько вариантов и нужно будет сделать выбор.

Дева — Звезда
Вдохновение и уверенность в своих силах. Хороший момент для планирования будущего.

Весы — Дом
День стабильности и заботы о близких. Хорошо подходит для домашних дел.

Скорпион — Луна
Эмоциональная чувствительность и творческое вдохновение будут являться главными темами дня.

Стрелец — Сад
Социальная активность принесет новейшие способности и знакомства.

Козерог — Лилии
Внутреннее равновесие и гармония в отношениях. День для душевных разговоров.

Водолей — Якорь
Пора укрепить свои позиции и закрепить достигнутое.

Рыбы — Солнце
Успех, признание и положительная энергия помогут реализовать задуманное.

11 августа 2025 года — день, когда открываются новые возможности и налаживаются важные связи. Для одних это шанс для прорыва, для других время внутреннего покоя и стабильности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .

