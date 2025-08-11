Оракул Ленорман на 11 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Близнецам – прорыв, Козорогам – гармония

Оракул Ленорман / © ТСН

Бревно Оракула Ленорман состоит из 36 карт, каждая из которых имеет свое символическое значение. Они помогают понять, как лучше действовать в конкретный день. Прогноз на 11 августа 2025 расскажет, что вас ждет и как использовать энергию суток в свою пользу.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Письмо

Важные новости или документы могут изменить ваши планы. Будьте внимательны к деталям.

Телец — Аист

Время положительных перемен. Возможен переезд, новые знакомства или начало новых дел.

Близнецы — Ключ

Получите решение сложного вопроса или найдете выход из непростой ситуации.

Рак — Букет

Приятные сюрпризы и проявления внимания сделают день теплым и гармоничным.

Лев — Перекресток

Перед вами откроются несколько вариантов и нужно будет сделать выбор.

Дева — Звезда

Вдохновение и уверенность в своих силах. Хороший момент для планирования будущего.

Весы — Дом

День стабильности и заботы о близких. Хорошо подходит для домашних дел.

Скорпион — Луна

Эмоциональная чувствительность и творческое вдохновение будут являться главными темами дня.

Стрелец — Сад

Социальная активность принесет новейшие способности и знакомства.

Козерог — Лилии

Внутреннее равновесие и гармония в отношениях. День для душевных разговоров.

Водолей — Якорь

Пора укрепить свои позиции и закрепить достигнутое.

Рыбы — Солнце

Успех, признание и положительная энергия помогут реализовать задуманное.

11 августа 2025 года — день, когда открываются новые возможности и налаживаются важные связи. Для одних это шанс для прорыва, для других время внутреннего покоя и стабильности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

