Оракул Ленорман на 11 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Львам — уверенность, Козорогам — новые идеи

11 декабря 2025 г. принесет энергию восстановления, уверенности и конструктивных решений. Это день, когда важно сосредоточиться на главном и смело двигаться вперед.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман позволяет увидеть скрытые тенденции дня и подсказывает, как лучше использовать его энергию. 11 декабря символы карт указывают на гармоничные изменения, ясные решения и возможность выйти на новый уровень работы или отношений.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Корабль
    Движение вперед, новые впечатления, подготовка к переменам. Хорошо планировать и открывать новые направления.

  • Телец — Всадник
    Новости или встречи активизируют события дня. Вы получите информацию, которая отразится на планах.

  • Близнецы — Дом
    Стабильность, порядок и комфорт. День будет способствовать завершению бытовых дел.

  • Рак — Букет
    Приятные эмоции, благодарность, теплые слова. Ваши старания будут замечены.

  • Лев — Солнце
    Уверенность и яркий результат. Вы сегодня в своей силе и способны к большим свершениям.

  • Дева — Аист
    Время обновления. Возможны изменения в рабочих процессах или новый взгляд на ситуацию.

  • Весы — Сердце
    Гармония в отношениях, поддержка и теплые разговоры. Атмосфера благоприятна для взаимопонимания.

  • Скорпион — Клевер
    Небольшая удача или приятная неожиданность. День подскажет простое решение сложного вопроса.

  • Стрелец — Звезды
    Вдохновение, творческие идеи и расширение видения. Прислушивайтесь к внутренним подсказкам.

  • Козерог — Письмо
    Новые идеи или полезная информация. Возможное письмо, документ или важное сообщение.

  • Водолей — Башня
    Потребность в сосредоточенности и анализе. Следует упорядочить мнения и структурировать планы.

  • Рыбы — Ключ
    Ответ на важный вопрос. Вы сегодня сможете найти решение или новый подход.

11 декабря Львы ощутят силу и уверенность в своих действиях, тогда как Козороги получат новые идеи или полезную информацию. Другие знаки проживут день в потоке равновесия, удачи и открытий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.

