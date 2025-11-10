- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 11 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам — удача, Девам — новые идеи
11 ноября 2025 г. несет обновление, вдохновение и чувство внутреннего подъема. День благоприятен для принятия решений, творческих инициатив и гармоничного общения.
Карты оракула Ленорман открывают символический язык подсознания через простые, но глубокие образы они показывают главную тенденцию дня. Прогноз на 11 ноября 2025 поможет сориентироваться в энергетике периода и использовать этот день для развития, восстановления или спокойного вдохновения.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Клевер
День удачи и легких совпадений. Маленькие радости принесут большую пользу.
Телец — Солнце
Ясность и уверенность в своих силах. Ваши усилия приносят результат.
Близнецы — Корабль
Движение вперед. Возможна смена планов, поездка или новое направление деятельности.
Рак — Рыба
Поток ресурсов, удача в финансах или вдохновение. Хорошо начинать новые проекты.
Лев — Сердце
Гармония в отношениях и теплые чувства. День открытого сердца и поддержки.
Дева — Звезды
Новые идеи и видение будущего. Интуиция подскажет правильное направление.
Весы — Письмо
Получите важную информацию или приглашение. Удачный день для переговоров.
Скорпион — Дерево
Стабильность, восстановление энергии, забота о здоровье. Всё происходит в вашем ритме.
Стрелец — Аист
Начало перемен. В вашей жизни вызревает что-то новое и перспективное.
Козерог — Букет
Приятный день, полон благодарности и внимания. Возможен подарок или хорошие новости.
Водолей — Ключ
Вы находите решение, которое давно искали. Пора открыть дверь в новый этап.
Рыбы — Дом
Комфорт, стабильность и уют. День благоприятен для домашних дел и возобновления сил.
11 ноября 2025 года Раки получат удачу и вдохновение, а Девы – новые идеи и ясность видения. Другие знаки смогут обрести внутреннее спокойствие, гармонию и почувствовать постепенные положительные изменения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.