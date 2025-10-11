Оракул Ленорман на 11 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – удача, Весам – новые знания

Оракул Ленорман / © Pixabay

Оракул Ленорман – это бревно из 36 символических карт, помогающих отчитать энергии каждый день через простые образы – Аист, Сердце, Солнце, Ключ. Их советы помогают лучше понимать, что следует сделать сейчас, чтобы создать желаемое будущее. Прогноз на 11 октября 2025 г. откроет, какие тенденции повлияют на ваш знак.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Клевер

День удачи и благоприятных случайностей. Не упустите свой шанс!

Телец — Ключ

Найдете решение беспокоившей ситуации. Хороший день для конкретных действий.

Близнецы — Букет

Приятные сюрпризы или слова благодарности сделают день теплым и светлым.

Рак — Сердце

День любви, гармонии и эмоциональной открытости.

Лев — Солнце

Успех и положительная энергия помогут вам добиться желаемого.

Дева — Якорь

Время стабильности. Сосредоточьтесь на завершении важных дел.

Весы — Книга

Новые знания или важные сведения помогут увидеть ситуацию с другой стороны.

Скорпион — Перекресток

Может появиться выбор. Не бойтесь взять паузу, чтобы все обдумать.

Стрелец — Звезды

Вдохновение, творчество и вера в собственные силы принесут успех.

Козерог — Дом

Займитесь семьей или вопросами комфорта. День подходит для устойчивости.

Водолей — Письмо

Вас ждут новости или приятное общение.

Рыбы — Собака

Поддержка друга или партнера укрепит вашу уверенность.

11 октября 2025 года Овны получат удачу, а Весы – новые знания. Другие знаки обретут стабильность, гармонию или вдохновение. Это день, когда жизнь открывает двери для тех, кто готов действовать.

