Неделя может начинаться с неопределенности, сомнений и путаницы в информации, но ближе к концу ситуации будут постепенно проясняться — при условии, что решения не будут спешить.

Прогноз оракула Ленорман для всех знаков зодиака на 12–18 января 2026 года.

Овен — Всадник

Неделя активных событий и новостей. Возможны внезапные предложения или изменения планов, требующих быстрой реакции.

Телец — Гора

Пауза в делах. Процессы могут тормозиться не по вашей вине, поэтому важно не давить на ситуацию и принять временные ограничения.

Близнецы — Письмо

Ключевую роль играет информация. Сообщения, документы или важный разговор могут задать направление всей неделе.

Рак — Дом

Фокус смещается на семью, быт и внутреннюю стабильность. Неделя подходит для наведения порядка в личных вопросах.

Лев — Собака

Поддержка рядом. Помощь, совет или искреннее участие близких людей помогут справиться с делами.

Дева — Сад

Организация и системность. Хороший период для рабочих встреч, планирования, структурирования задач и контактов.

Весы — Весы

Неделя выбора. Придется взвешивать варианты и искать баланс между собственными интересами и ожиданиями других.

Скорпион — Змея

Непростые разговоры и скрытые мотивы. Следует внимательно относиться к словам и не доверять обещаниям без подтверждения.

Стрелец — Корабль

Смена направления. Неделя благоприятна для планирования поездок, новых идей или коррекции целей.

Козорог — Якорь

Стабильность и рутинная работа. Подходящее время для долгосрочных задач и закрепление результатов.

Водолей — Ключ

Ключевое решение. В течение недели может появиться ответ или уход из ситуации, которая долго оставалась неопределенной.

Рыбы — Сердце

Эмоциональная поддержка. Неделя способствует искренним разговорам, теплым встречам и восстановлению важных связей.

12–18 января 2026 года по оракулу Ленорман — период, когда не стоит спешить с выводами: терпение, внимательность к словам и своевременные решения помогут избежать лишних трудностей.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.