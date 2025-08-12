ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1272
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 12 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Львам — успех, Рыбам — приятные новости

12 августа карты Ленорман подсказывают, что день будет полон ярких моментов, важных сообщений и теплых эмоций.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман содержит 36 карт с четкими и практичными значениями. Они помогают сориентироваться в энергиях дня и дать дельные советы для действий. В прогнозе на 12 августа 2025 года сила подтверждения внутренних изменений, важные известия и ясность в отношениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Стрелка
    Символ изменений и новых циклов. Пора принимать обновления — в жизни могут начинаться новые этапы.

  • Телец — Гора
    Возможны помехи или задержки. Но это шанс прыгнуть выше – осторожность принесет результат.

  • Близнецы — Птицы
    Разговор, новости, волнение – коммуникации будут активными. Возможна важная встреча или активная переписка.

  • Рак — Сердце
    День для тепла и взаимопонимания. Покажите чувство – сегодня это будет иметь особый смысл.

  • Лев – Солнце
    Яркая энергия, удача, внимание к вам. Используйте этот день, чтобы заявить о себе.

  • Дева — Ключ
    Навис момент решения сложной ситуации. Вы найдете нужный ресурс или выход.

  • Весы — Письмо
    Сообщения или документ играют ключевую роль. Будьте внимательны к информации.

  • Скорпион — Букет
    Приятные неожиданности и сюрпризы, которые будут поднимать настроение и дадут толчок вперед.

  • Стрелец — Мужчина
    Значительные люди появятся в вашей жизни. Возможна ценная поддержка или подсказка.

  • Козерог — Якорь
    Стабильность, долгосрочные планы. Пора укрепить свою позицию и заложить фундамент.

  • Водолей — Звезда
    Наснага, оптимизм, духовное вдохновение. День для больших мечтаний и вдохновенных идей.

  • Рыбы — Письмо
    Как и Тельцу новость, информация или приглашение станут определяющими. Важно прочитать между строк.

12 августа 2025 года – день, когда обновления, новости и внутренняя сила выходят на передний план. Кто получит новости, кто закрепит позиции, кто очистит пространство для перемен. Важно слушать и действовать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie