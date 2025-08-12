Оракул Ленорман на 12 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Львам — успех, Рыбам — приятные новости

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Ленорман содержит 36 карт с четкими и практичными значениями. Они помогают сориентироваться в энергиях дня и дать дельные советы для действий. В прогнозе на 12 августа 2025 года сила подтверждения внутренних изменений, важные известия и ясность в отношениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Стрелка

Символ изменений и новых циклов. Пора принимать обновления — в жизни могут начинаться новые этапы.

Телец — Гора

Возможны помехи или задержки. Но это шанс прыгнуть выше – осторожность принесет результат.

Близнецы — Птицы

Разговор, новости, волнение – коммуникации будут активными. Возможна важная встреча или активная переписка.

Рак — Сердце

День для тепла и взаимопонимания. Покажите чувство – сегодня это будет иметь особый смысл.

Лев – Солнце

Яркая энергия, удача, внимание к вам. Используйте этот день, чтобы заявить о себе.

Дева — Ключ

Навис момент решения сложной ситуации. Вы найдете нужный ресурс или выход.

Весы — Письмо

Сообщения или документ играют ключевую роль. Будьте внимательны к информации.

Скорпион — Букет

Приятные неожиданности и сюрпризы, которые будут поднимать настроение и дадут толчок вперед.

Стрелец — Мужчина

Значительные люди появятся в вашей жизни. Возможна ценная поддержка или подсказка.

Козерог — Якорь

Стабильность, долгосрочные планы. Пора укрепить свою позицию и заложить фундамент.

Водолей — Звезда

Наснага, оптимизм, духовное вдохновение. День для больших мечтаний и вдохновенных идей.

Рыбы — Письмо

Как и Тельцу — новость, информация или приглашение станут определяющими. Важно прочитать между строк.

12 августа 2025 года – день, когда обновления, новости и внутренняя сила выходят на передний план. Кто получит новости, кто закрепит позиции, кто очистит пространство для перемен. Важно слушать и действовать.

