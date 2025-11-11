ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 12 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам — уверенность, Стрельцам — удача

12 ноября 2025 откроет день гармонии, уверенности и благоприятных событий. Для одних знаков это будет момент вдохновения, для других шанс ощутить стабильность и спокойствие.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты оракула Ленорман помогают раскрыть энергетику дня из-за символических подсказок. Они указывают, где нас ждет поддержка, а где возможность сделать удачный шаг вперед. Этот прогноз на 12 ноября поможет лучше почувствовать настроение суток и использовать его для себя.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Письмо
    Важное сообщение или предложение откроет новое направление. Следует внимательно слушать и читать между строк.

  • Телец — Ключ
    Вы находите решение или ответ, которого давно ждали. Действуйте решительно — дверь уже открыта.

  • Близнецы — Дом
    День гармонии и стабильности. Поддерживайте уют вокруг себя и сохраняйте спокойствие в действиях.

  • Рак — Солнце
    Уверенность и внутренняя сила. Вы излучаете позитив и привлекаете хорошие события.

  • Лев — Сердце
    Энергия любви, заботы и доверия. Хороший день для общения и примирения.

  • Дева — Корабль
    Движение вперед, изменение обстоятельств или новые идеи. То, что начинается сейчас, имеет потенциал.

  • Весы — Букет
    Благодарность, позитив и приятные сюрпризы. Ваше отношение сегодня привлекает доброту.

  • Скорпион — Дерево
    Восстановление внутренних сил. День благоприятен для заботы о здоровье и покое.

  • Стрелец — Клевер
    Неожиданный характер или стечение обстоятельств поможет вам в важном деле. Принимайте подарки судьбы.

  • Козерог — Башня
    Собранность и четкость. Сосредоточьтесь на главном — и результат не заставит себя ждать.

  • Водолей — Аист
    Период обновления. Вы готовы изменить направление и сделать шаг к новому.

  • Рыбы — Звезды
    Вдохновение, мечтательность и вера в свои силы. День благоприятен для творчества.

12 ноября Раки почувствуют уверенность и внутреннюю силу, а Стрельцы – удачу и поддержку обстоятельств. Остальные знаки проживут день в гармонии, стабильности и мягком обновлении.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

