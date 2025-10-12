Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман — это система из 36 карт , отражающих жизненные процессы через простые символы: Сердце, Ключ, Солнце, Дом, Клевер. Она помогает понять, какие энергии влияют на день и как их лучше использовать. Прогноз на 12 октября 2025 г. откроет главные темы и подсказки для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Ключ

Вы получите разрешение ситуации или найдете новый путь к цели.

Телец — Солнце

День ясности, энергии и признания. Ваши старания принесут результат.

Близнецы — Письмо

Новости или сообщения повлияют на ваши дела. Хорошее время для коммуникации.

Рак — Сердце

Гармония в чувствах и теплые разговоры с близкими сделают день счастливым.

Лев — Букет

Приятные события или комплименты поднимут настроение. День для благодарности.

Дева — Звезды

Вдохновение и вера в свои силы помогут воплотить идеи.

Весы — Аист

Начало перемен. Возможно обновление в работе или во внутреннем состоянии.

Скорпион — Собака

Поддержка друга или партнера станет основным источником сил.

Стрелец — Корабль

Новые возможности и движение вперед. День откроет путь к новым горизонтам.

Козорог — Якорь

Стабильность и уверенность в себе. Хорошо завершать начатые дела.

Водолей — Книга

Вы получите важную информацию или научитесь чему-то новому.

Рыбы — Клевер

Маленькая удача или приятное стечение обстоятельств подарят хорошее настроение.

12 октября 2025 года Стрельцы откроют новые возможности, а Козороги обретут стабильность. Для остальных знаков это день ясности, поддержки, вдохновения и душевного комфорта.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.