Оракул Ленорман на 12 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Стрельцам – новые возможности, Козорогам – стабильность
12 октября пройдет под знаком ясности и уверенности. Для одних знаков это день новых шансов и движения вперед, для других время спокойствия, доверия и гармонии.
Оракул Ленорман — это система из 36 карт , отражающих жизненные процессы через простые символы: Сердце, Ключ, Солнце, Дом, Клевер. Она помогает понять, какие энергии влияют на день и как их лучше использовать. Прогноз на 12 октября 2025 г. откроет главные темы и подсказки для каждого знака зодиака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Ключ
Вы получите разрешение ситуации или найдете новый путь к цели.
Телец — Солнце
День ясности, энергии и признания. Ваши старания принесут результат.
Близнецы — Письмо
Новости или сообщения повлияют на ваши дела. Хорошее время для коммуникации.
Рак — Сердце
Гармония в чувствах и теплые разговоры с близкими сделают день счастливым.
Лев — Букет
Приятные события или комплименты поднимут настроение. День для благодарности.
Дева — Звезды
Вдохновение и вера в свои силы помогут воплотить идеи.
Весы — Аист
Начало перемен. Возможно обновление в работе или во внутреннем состоянии.
Скорпион — Собака
Поддержка друга или партнера станет основным источником сил.
Стрелец — Корабль
Новые возможности и движение вперед. День откроет путь к новым горизонтам.
Козорог — Якорь
Стабильность и уверенность в себе. Хорошо завершать начатые дела.
Водолей — Книга
Вы получите важную информацию или научитесь чему-то новому.
Рыбы — Клевер
Маленькая удача или приятное стечение обстоятельств подарят хорошее настроение.
12 октября 2025 года Стрельцы откроют новые возможности, а Козороги обретут стабильность. Для остальных знаков это день ясности, поддержки, вдохновения и душевного комфорта.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
