ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
91
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 13–19 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам – стабильность, Стрельцам – новые начинания

Неделя с 13 по 19 октября 2025 года несет равновесие между действием и вдохновением. Для одних знаков это период практических решений и стабильности, для других – обновление, вера в собственные силы и неожиданные приятные события.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман – это 36 карт-символов, отражающих жизненные процессы через простые образы – Ключ, Солнце, Сердце, Звезды, Корабль. Они помогают увидеть общий энергетический фон недели, его скрытые возможности и вызовы. Этот прогноз подскажет, как лучше прожить период с 13 по 19 октября 2025 каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен - Солнце
    Вы в центре внимания. Неделя принесет ясность, энергию и успех по делам. Действуйте уверенно.

  • Телец - Якорь
    Стабильность и спокойствие – ваши главные союзники. Неделя благоприятна для завершения начатого.

  • Близнецы - Книга
    Появятся новые знания или важные подсказки. Не игнорируйте интуицию – она поможет принять правильное решение.

  • Рак - Сердце
    Эмоциональная гармония и поддержка от близких предоставят вдохновение. Хорошее время для семьи.

  • Лев - Букет
    Признательность и приятные события наполнят неделю светом. Вы получите признание или подарок.

  • Дева - Письмо
    Новости, документы или переписка будут в центре внимания. Следует проверять детали.

  • Весы - Ключ
    Неделя откроет дверь к новым возможностям. Пора принимать решение, не сомневаясь в себе.

  • Скорпион - Перекресток
    Вы стоите перед выбором. Важно действовать взвешенно и не торопиться.

  • Стрелец — Аист
    Время обновления, перемен и новых начинаний. Неделя полна движения вперед.

  • Козорог - Дом
    Гармония в семье, стабильность и забота о близких станут главной темой.

  • Водолей - Клевер
    Маленькая удача или приятное стечение обстоятельств принесет хорошие новости.

  • Рыбы - Звезды
    Неделя вдохновения и творческих идей. Мечтайте смело – Вселенная слышит ваши желания.

Неделя с 13 по 19 октября 2025 подарит ощущение равновесия. Тельцы обретут стабильность, Стрельцы – обновление, а Рыбы – вдохновение. Другие знаки почувствуют ясность, любовь или поддержку – энергии этого периода способствуют росту и гармонии.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
91
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie