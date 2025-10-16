Оракул Ленорман на 13–19 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам – стабильность, Стрельцам – новые начинания

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман – это 36 карт-символов, отражающих жизненные процессы через простые образы – Ключ, Солнце, Сердце, Звезды, Корабль. Они помогают увидеть общий энергетический фон недели, его скрытые возможности и вызовы. Этот прогноз подскажет, как лучше прожить период с 13 по 19 октября 2025 каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен - Солнце

Вы в центре внимания. Неделя принесет ясность, энергию и успех по делам. Действуйте уверенно.

Телец - Якорь

Стабильность и спокойствие – ваши главные союзники. Неделя благоприятна для завершения начатого.

Близнецы - Книга

Появятся новые знания или важные подсказки. Не игнорируйте интуицию – она поможет принять правильное решение.

Рак - Сердце

Эмоциональная гармония и поддержка от близких предоставят вдохновение. Хорошее время для семьи.

Лев - Букет

Признательность и приятные события наполнят неделю светом. Вы получите признание или подарок.

Дева - Письмо

Новости, документы или переписка будут в центре внимания. Следует проверять детали.

Весы - Ключ

Неделя откроет дверь к новым возможностям. Пора принимать решение, не сомневаясь в себе.

Скорпион - Перекресток

Вы стоите перед выбором. Важно действовать взвешенно и не торопиться.

Стрелец — Аист

Время обновления, перемен и новых начинаний. Неделя полна движения вперед.

Козорог - Дом

Гармония в семье, стабильность и забота о близких станут главной темой.

Водолей - Клевер

Маленькая удача или приятное стечение обстоятельств принесет хорошие новости.

Рыбы - Звезды

Неделя вдохновения и творческих идей. Мечтайте смело – Вселенная слышит ваши желания.

Неделя с 13 по 19 октября 2025 подарит ощущение равновесия. Тельцы обретут стабильность, Стрельцы – обновление, а Рыбы – вдохновение. Другие знаки почувствуют ясность, любовь или поддержку – энергии этого периода способствуют росту и гармонии.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.