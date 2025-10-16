- Дата публикации
Оракул Ленорман на 13–19 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам – стабильность, Стрельцам – новые начинания
Неделя с 13 по 19 октября 2025 года несет равновесие между действием и вдохновением. Для одних знаков это период практических решений и стабильности, для других – обновление, вера в собственные силы и неожиданные приятные события.
Оракул Ленорман – это 36 карт-символов, отражающих жизненные процессы через простые образы – Ключ, Солнце, Сердце, Звезды, Корабль. Они помогают увидеть общий энергетический фон недели, его скрытые возможности и вызовы. Этот прогноз подскажет, как лучше прожить период с 13 по 19 октября 2025 каждого знака зодиака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен - Солнце
Вы в центре внимания. Неделя принесет ясность, энергию и успех по делам. Действуйте уверенно.
Телец - Якорь
Стабильность и спокойствие – ваши главные союзники. Неделя благоприятна для завершения начатого.
Близнецы - Книга
Появятся новые знания или важные подсказки. Не игнорируйте интуицию – она поможет принять правильное решение.
Рак - Сердце
Эмоциональная гармония и поддержка от близких предоставят вдохновение. Хорошее время для семьи.
Лев - Букет
Признательность и приятные события наполнят неделю светом. Вы получите признание или подарок.
Дева - Письмо
Новости, документы или переписка будут в центре внимания. Следует проверять детали.
Весы - Ключ
Неделя откроет дверь к новым возможностям. Пора принимать решение, не сомневаясь в себе.
Скорпион - Перекресток
Вы стоите перед выбором. Важно действовать взвешенно и не торопиться.
Стрелец — Аист
Время обновления, перемен и новых начинаний. Неделя полна движения вперед.
Козорог - Дом
Гармония в семье, стабильность и забота о близких станут главной темой.
Водолей - Клевер
Маленькая удача или приятное стечение обстоятельств принесет хорошие новости.
Рыбы - Звезды
Неделя вдохновения и творческих идей. Мечтайте смело – Вселенная слышит ваши желания.
Неделя с 13 по 19 октября 2025 подарит ощущение равновесия. Тельцы обретут стабильность, Стрельцы – обновление, а Рыбы – вдохновение. Другие знаки почувствуют ясность, любовь или поддержку – энергии этого периода способствуют росту и гармонии.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
