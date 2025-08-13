Оракул Ленорман на 13 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам — надежда, Скорпионам — изменения

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Бревно Ленорман состоит из 36 классических карт , каждая из которых символизирует определенную энергию или событие. Прогноз на 13 августа 2025 поможет сориентироваться, какие темы этого дня важнейшие для каждого знака — от внутреннего восстановления до внешних поворотов.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Сова

Общение, новости, маленькие волнения. Будьте внимательны к словам, которые вы услышите или напишете — они имеют значение.

Телец — Звезда

Надежда, вдохновение и ясность. День, когда видение будущего становится более четким, и растет вера в свои силы.

Близнецы — Букет

Приятные жесты, подарки, тёплые встречи. Способствует поддержанию и душевности в диалоге.

Рак — Луна

Интуиция, эмоциональная чувствительность и творчество. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Лев — Медведь

Сила, влияние и авторитет. День, когда можно проявить лидерские качества или получить поддержку.

Дева — Ключ

Решение сложных вопросов, прорыв или открытие ранее закрытых дверей.

Весы — Перекресток

Выбор, новые пути, важные решения. Обеспечивает свободу движения дальше.

Скорпион — Аист

Изменения, трансформации, обновления. Благоприятный день для новых начинаний или переоценки ситуации.

Стрелец — Сердце

Любовь, дружба, гармония в отношениях. День, когда важно открывать сердце и принимать взаимность.

Козерог — Солнце

Успех, теплая энергия, признание. Прекрасный момент для реализации идей и нахождения новых возможностей.

Водолей — Якорь

Стабильность, опора и сохранность. Благоприятный день для закрепления того, что вам важно.

Рыбы — Книга

Знания, секреты, информация. Возможно открытие новой темы или получение важной информации.

13 августа 2025 станет днем новых перспектив, внутреннего вдохновения и возможности пересмотреть свой курс. Кто-то почувствует поддержку, кто-то откроет новую страницу, а некоторые сделают важное решение. Карты подскажут, когда действовать, а когда следует остановиться и услышать себя.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.