Оракул Ленорман на 13 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Тельцам — надежда, Скорпионам — изменения

13 августа — день, когда вдохновение, новые начала и возможность оставить старое позади открывают путь к гармонии и росту.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Бревно Ленорман состоит из 36 классических карт , каждая из которых символизирует определенную энергию или событие. Прогноз на 13 августа 2025 поможет сориентироваться, какие темы этого дня важнейшие для каждого знака — от внутреннего восстановления до внешних поворотов.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Сова
    Общение, новости, маленькие волнения. Будьте внимательны к словам, которые вы услышите или напишете — они имеют значение.

  • Телец — Звезда
    Надежда, вдохновение и ясность. День, когда видение будущего становится более четким, и растет вера в свои силы.

  • Близнецы — Букет
    Приятные жесты, подарки, тёплые встречи. Способствует поддержанию и душевности в диалоге.

  • Рак — Луна
    Интуиция, эмоциональная чувствительность и творчество. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

  • Лев — Медведь
    Сила, влияние и авторитет. День, когда можно проявить лидерские качества или получить поддержку.

  • Дева — Ключ
    Решение сложных вопросов, прорыв или открытие ранее закрытых дверей.

  • Весы — Перекресток
    Выбор, новые пути, важные решения. Обеспечивает свободу движения дальше.

  • Скорпион — Аист
    Изменения, трансформации, обновления. Благоприятный день для новых начинаний или переоценки ситуации.

  • Стрелец — Сердце
    Любовь, дружба, гармония в отношениях. День, когда важно открывать сердце и принимать взаимность.

  • Козерог — Солнце
    Успех, теплая энергия, признание. Прекрасный момент для реализации идей и нахождения новых возможностей.

  • Водолей — Якорь
    Стабильность, опора и сохранность. Благоприятный день для закрепления того, что вам важно.

  • Рыбы — Книга
    Знания, секреты, информация. Возможно открытие новой темы или получение важной информации.

13 августа 2025 станет днем новых перспектив, внутреннего вдохновения и возможности пересмотреть свой курс. Кто-то почувствует поддержку, кто-то откроет новую страницу, а некоторые сделают важное решение. Карты подскажут, когда действовать, а когда следует остановиться и услышать себя.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

