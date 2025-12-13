Оракул Ленорман на 13 декабря 2025 для всех знаков зодиака: Близнецам — поддержка, Скорпионам — уверенные шаги

Оракул Ленорман / © Pixabay

Реклама

Карты Оракула Ленорман отображают событийный и эмоциональный фон дня, помогая лучше сориентироваться в ежедневных процессах. 13 декабря символы подсказывают: не стоит спешить – внимательность и последовательность принесут лучший результат.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Медведь

День силы и влияния. Вы можете отстоять свою позицию и принять важное решение.

Телец — Сад

Активное общение, встречи и полезные контакты. Следует быть открытыми к людям.

Близнецы — Собака

Поддержка со стороны друзей или коллег. Вы не сами – рядом надежные союзники.

Рак — Луна

Повышенная чувствительность и потребность в заботе о себе. День отлично подходит для творчества.

Лев — Букет

Приятные события, комплименты или благодарность. Ваши старания будут замечены.

Дева — Перекресток

Надо сделать выбор. Важно не поддаваться сомнениям и доверять опыту.

Весы — Корабль

Движение вперед, планы или подготовка к переменам. День подходит для стратегического мышления.

Скорпион — Якорь

Уверены шаги и стабильная позиция. Вы хорошо контролируете ситуацию.

Стрелец — Письмо

Новость или сообщение повлияют на дальнейшие действия. Обратите внимание на детали.

Козерог — Дом

Потребность в стабильности и комфорте. День благоприятен для семейных дел.

Водолей — Аист

Обновление или изменение подхода. Даже небольшой шаг даст положительный результат.

Рыбы — Звезды

Вдохновение и вера в свой путь. Хороший момент для планирования будущего.

13 декабря Близнецы ощутят поддержку и надежность окружения, а Скорпионы — уверенность в своих действиях. Для других знаков день станет спокойным, сосредоточенным и благоприятным для обдуманных решений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.