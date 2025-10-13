ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
177
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 13 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – гармония, Весам – успех

13 октября – день ясности, внутреннего покоя и положительных изменений. Для одних знаков это время восстановления энергии, для других момент действия и признания результатов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это колода из 36 символических карт, которые помогают увидеть энергетику дня и обрести внутренний баланс. Его образы — Сердце, Дом, Солнце, Ключ, Клевер — подсказывают, где сосредоточиться, а где стоит просто принять поток событий. Прогноз на 13 октября 2025 поможет понять, что день готовит каждому знаку зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Сердце
    Гармония, любовь и доверие станут главными темами дня. Хорошо для примирения или откровенного разговора.

  • Телец — Письмо
    Получите важное сообщение или новость. День благоприятен для общения и договоренностей.

  • Близнецы — Солнце
    Ясность и энергия помогут добиться успеха. Вы можете проявить себя и получить одобрение.

  • Рак — Букет
    День радости и благодарности. Возможна приятная встреча или знак внимания от близких.

  • Лев — Звезды
    Вдохновение и мечты ведут вас вперед. Слушайте свое сердце – оно подскажет правильное направление.

  • Дева — Дом
    Потребность в уюте и стабильности станет главной. День хорошо провести дома или среди родных.

  • Весы — Ключ
    Вы найдете решение или получите шанс проявить себя. День успешен в работе и обучении.

  • Скорпион — Аист
    На горизонте смены принимайте их с открытым сердцем. Начинается новый цикл.

  • Стрелец — Корабль
    Путешествие или символическое движение вперед. Вы готовы к новому этапу в жизни.

  • Козерог — Клевер
    Маленькая удача или счастливое стечение обстоятельств сделают день приятным.

  • Водолей — Собака
    Верность и поддержка близких помогут сохранить уверенность и спокойствие.

  • Рыбы — Книга
    Вы получите новые знания или важную подсказку. Интуиция будет очень сильной.

13 октября 2025 года Овны почувствуют гармонию, а Весы – успех и внутреннюю уверенность. Для остальных знаков день сулит вдохновение, стабильность, поддержку и теплые новости.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie