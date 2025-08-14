- Дата публикации
Оракул Ленорман на 14 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Львам — стабильность, Близнецам — новые шансы
14 августа – день, когда важные решения, внутренняя уверенность и неожиданные возможности помогут двигаться вперед с четким планом.
Карты оракула Ленорман отображают энергетику дня, давая подсказки и символы, помогающие понять, куда двигаться и как действовать. Прогноз на 14 августа 2025 укажет на главные темы дня для каждого знака — от стабильности до приятных изменений.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Луна
Эмоциональная чувствительность, творческие идеи и интуиция. День, когда следует довериться своему внутреннему голосу.
Телец — Дерево
Здоровье, гармония и долгосрочные планы. Прекрасный момент для укрепления своего фундамента.
Близнецы — Ключ
Открытие новых возможностей, решение проблем, важные инсайты. Пора действовать решительно.
Рак — Аист
Перемены, переезды, новые этапы. День, когда можно смело начать новую главу.
Лев — Якорь
Стабильность, уверенность и сохранность. Пора закрепить то, что уже имеете.
Дева — Письмо
Документы, новости, важная информация. Возможно подписание соглашения или получение ответа.
Весы — Солнце
Успех, энергия, признание. Благоприятный период для активных действий.
Скорпион — Букет
Приятные встречи, подарки, признание. День, когда мир отвечает взаимностью.
Стрелец — Перекресток
Необходимость выбора, поиск направления, изменение курса. Доверьтесь внутреннему чутью.
Козерог — Медведь
Сила, влияние, поддержка знатного лица. Пора отстаивать свое.
Водолей — Корабль
Путешествия, командировки, новые горизонты. Подходящий момент для расширения возможностей.
Рыбы — Сова
Общение, обмен мнениями, советы. Важно слушать и анализировать.
14 августа 2025 будет способствовать как практическим шагам, так и духовному росту. Некоторым следует закрепить достигнутое, другие получат толчок к переменам, а кто-то найдет новые пути развития.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
