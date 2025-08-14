ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
165
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 14 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Львам — стабильность, Близнецам — новые шансы

14 августа – день, когда важные решения, внутренняя уверенность и неожиданные возможности помогут двигаться вперед с четким планом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты оракула Ленорман отображают энергетику дня, давая подсказки и символы, помогающие понять, куда двигаться и как действовать. Прогноз на 14 августа 2025 укажет на главные темы дня для каждого знака — от стабильности до приятных изменений.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен Луна
    Эмоциональная чувствительность, творческие идеи и интуиция. День, когда следует довериться своему внутреннему голосу.

  • Телец Дерево
    Здоровье, гармония и долгосрочные планы. Прекрасный момент для укрепления своего фундамента.

  • Близнецы Ключ
    Открытие новых возможностей, решение проблем, важные инсайты. Пора действовать решительно.

  • Рак — Аист
    Перемены, переезды, новые этапы. День, когда можно смело начать новую главу.

  • Лев Якорь
    Стабильность, уверенность и сохранность. Пора закрепить то, что уже имеете.

  • Дева Письмо
    Документы, новости, важная информация. Возможно подписание соглашения или получение ответа.

  • Весы Солнце
    Успех, энергия, признание. Благоприятный период для активных действий.

  • Скорпион Букет
    Приятные встречи, подарки, признание. День, когда мир отвечает взаимностью.

  • Стрелец Перекресток
    Необходимость выбора, поиск направления, изменение курса. Доверьтесь внутреннему чутью.

  • Козерог Медведь
    Сила, влияние, поддержка знатного лица. Пора отстаивать свое.

  • Водолей Корабль
    Путешествия, командировки, новые горизонты. Подходящий момент для расширения возможностей.

  • Рыбы Сова
    Общение, обмен мнениями, советы. Важно слушать и анализировать.

14 августа 2025 будет способствовать как практическим шагам, так и духовному росту. Некоторым следует закрепить достигнутое, другие получат толчок к переменам, а кто-то найдет новые пути развития.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

