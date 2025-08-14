Оракул Ленорман на 14 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Львам — стабильность, Близнецам — новые шансы

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты оракула Ленорман отображают энергетику дня, давая подсказки и символы, помогающие понять, куда двигаться и как действовать. Прогноз на 14 августа 2025 укажет на главные темы дня для каждого знака — от стабильности до приятных изменений.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Луна

Эмоциональная чувствительность, творческие идеи и интуиция. День, когда следует довериться своему внутреннему голосу.

Телец — Дерево

Здоровье, гармония и долгосрочные планы. Прекрасный момент для укрепления своего фундамента.

Близнецы — Ключ

Открытие новых возможностей, решение проблем, важные инсайты. Пора действовать решительно.

Рак — Аист

Перемены, переезды, новые этапы. День, когда можно смело начать новую главу.

Лев — Якорь

Стабильность, уверенность и сохранность. Пора закрепить то, что уже имеете.

Дева — Письмо

Документы, новости, важная информация. Возможно подписание соглашения или получение ответа.

Весы — Солнце

Успех, энергия, признание. Благоприятный период для активных действий.

Скорпион — Букет

Приятные встречи, подарки, признание. День, когда мир отвечает взаимностью.

Стрелец — Перекресток

Необходимость выбора, поиск направления, изменение курса. Доверьтесь внутреннему чутью.

Козерог — Медведь

Сила, влияние, поддержка знатного лица. Пора отстаивать свое.

Водолей — Корабль

Путешествия, командировки, новые горизонты. Подходящий момент для расширения возможностей.

Рыбы — Сова

Общение, обмен мнениями, советы. Важно слушать и анализировать.

14 августа 2025 будет способствовать как практическим шагам, так и духовному росту. Некоторым следует закрепить достигнутое, другие получат толчок к переменам, а кто-то найдет новые пути развития.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

