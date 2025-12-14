Оракул Ленорман на 14 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам – внутренняя опора, Весам – важные решения

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Оракула Ленорман показывают ключевые темы суток и подсказывают, на что следует обратить внимание. 14 декабря энергия дня способствует обдуманным решениям, стабильным договоренностям и заботе о собственных ресурсах.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Корабль

Движение вперед и новые планы. Вы готовы изменить направление или задуматься о развитии.

Телец — Якорь

Стабильность и уверенность. Хороший день для закрепления достигнутого.

Близнецы — Письмо

Информация, сообщение или разговор будут играть ключевую роль.

Рак — Дерево

Внутренняя опора, восстановление сил и потребность в покое. Не игнорируйте собственные потребности.

Лев — Солнце

Успех и удовольствие от результатов. Ваши усилия дают заметный эффект.

Дева — Сад

Контакты, встречи, социальная активность. День благоприятен для взаимодействия.

Весы - Перекресток

Важен выбор. Следует определиться с направлением, даже если решение непростое.

Скорпион — Башня

Концентрация и дистанция. Следует сосредоточиться на собственных целях и не распыляться.

Стрелец — Клевер

Небольшая, но своевременная удача. День подарит приятное стечение обстоятельств.

Козерог — Дом

Вопросы стабильности, семьи или быта выходят на первый план.

Водолей — Букет

Хорошие эмоции, благодарность и теплое общение. День доставит моральное удовольствие.

Рыбы — Ключ

Решение или подсказка, которая поможет продвинуться вперед. Важно воспользоваться шансом.

14 декабря Раки ощутят внутреннюю опору и потребность в заботе о себе, а Весы будут стоять перед важным выбором. Для других знаков день будет спокоен, сосредоточен и благоприятен для обдуманных действий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

