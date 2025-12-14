ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 14 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам – внутренняя опора, Весам – важные решения

14 декабря 2025 г. станет днем взвешенных шагов и внутреннего баланса. События будут развиваться спокойно, но результативно, если не спешить и поступать последовательно.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Оракула Ленорман показывают ключевые темы суток и подсказывают, на что следует обратить внимание. 14 декабря энергия дня способствует обдуманным решениям, стабильным договоренностям и заботе о собственных ресурсах.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Корабль
    Движение вперед и новые планы. Вы готовы изменить направление или задуматься о развитии.

  • Телец — Якорь
    Стабильность и уверенность. Хороший день для закрепления достигнутого.

  • Близнецы — Письмо
    Информация, сообщение или разговор будут играть ключевую роль.

  • Рак — Дерево
    Внутренняя опора, восстановление сил и потребность в покое. Не игнорируйте собственные потребности.

  • Лев — Солнце
    Успех и удовольствие от результатов. Ваши усилия дают заметный эффект.

  • Дева — Сад
    Контакты, встречи, социальная активность. День благоприятен для взаимодействия.

  • Весы - Перекресток
    Важен выбор. Следует определиться с направлением, даже если решение непростое.

  • Скорпион — Башня
    Концентрация и дистанция. Следует сосредоточиться на собственных целях и не распыляться.

  • Стрелец — Клевер
    Небольшая, но своевременная удача. День подарит приятное стечение обстоятельств.

  • Козерог — Дом
    Вопросы стабильности, семьи или быта выходят на первый план.

  • Водолей — Букет
    Хорошие эмоции, благодарность и теплое общение. День доставит моральное удовольствие.

  • Рыбы — Ключ
    Решение или подсказка, которая поможет продвинуться вперед. Важно воспользоваться шансом.

14 декабря Раки ощутят внутреннюю опору и потребность в заботе о себе, а Весы будут стоять перед важным выбором. Для других знаков день будет спокоен, сосредоточен и благоприятен для обдуманных действий.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.

