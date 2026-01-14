ТСН в социальных сетях

179
2 мин

Оракул Ленорман на 14 января 2026 года для всех знаков зодиака: Весам – важный разговор, Козорогам – стабильный результат

14 января 2026 будет удачным для спокойных решений и практических шагов. День будет способствовать договоренностям, рабочим вопросам и завершению того, что давно требовало внимания.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть ключевые тенденции дня и понять, как лучше поступать в конкретных ситуациях. 14 января карты советуют сосредоточиться на деталях, не игнорировать сигналы со стороны окружающих и действовать последовательно.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Всадник
    Новость или событие задаст темп дня. Возможны быстрые решения и активные действия.

  • Телец — Дерево
    Стабильный ритм и восстановление сил. Следует беречь энергию и не перегружать себя.

  • Близнецы — Птицы
    Важные разговоры и обсуждения. Возможно волнение, но оно быстро пройдет.

  • Рак — Дом
    Потребность в уюте и предсказуемости. День отлично подходит для домашних дел.

  • Лев — Солнце
    Положительное настроение и результативность. Вы почувствуете уверенность в своих действиях.

  • Дева — Книга
    Информация еще не полностью открыта. Лучше не торопиться с выводами.

  • Весы — Письмо
    Важный разговор или сообщение. День благоприятен для договоренностей и переписки.

  • Скорпион — Лиса
    Внимательность и осторожность. Следует проверять факты и не доверять словам без подтверждений.

  • Стрелец — Корабль
    Планы на будущее и новые направления. Хороший день для стратегического мышления.

  • Козорог — Якорь
    Стабильный результат и выдержка. Вы двигаетесь по правильному пути и закрепляете позиции.

  • Водолей — Аист
    Обновления и изменения. Возможны новые решения или коррекция планов.

  • Рыбы — Луна
    Чувствительность и потребность в эмоциональном комфорте. Следует выбирать мягкий ритм.

14 января Весы получат важный разговор или сообщение, которое повлияет на планы, а Козороги смогут закрепить стабильный результат по делам. В общем, день благоприятен для договоренностей, спокойной работы и взвешенных шагов.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

