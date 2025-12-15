Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть главные тенденции недели – где открываются возможности, а где лучше не торопиться. Период 15-21 декабря способствует стабильности, завершению предпринятого и обдуманным шагам. Это не время резких движений, а неделя разумного планирования и укрепления позиций.

Недельный прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Всадник

Неделя новостей и активных событий. Возможны предложения или быстрые решения, требующие вашей реакции.

Телец — Дом

Фокус на стабильности, семье и собственном комфорте. Хороший период для бытовых и финансовых вопросов.

Близнецы — Письмо

Важная информация, договоренности или документы. То, что вы узнаете на этой неделе, будет продолжено.

Рак — Дерево

Период обновления и укрепления внутренних ресурсов. Следует беречь силы и заботиться о здоровье.

Лев — Солнце

Успех, признание и уверенные шаги. Ваши усилия будут отмечены, особенно в профессиональной сфере.

Дева — Ключ

Вы найдете правильное решение или подход. Неделя поможет решить вопрос, который долго не давал покоя.

Весы — Перекресток

Надо сделать выбор. Не стоит откладывать решение — промедление может усложнить ситуацию.

Скорпион — Якорь

Стабильность и выдержка. Вы держите контроль над ситуацией, даже если внешне много изменений.

Стрелец — Корабль

Планы на будущее, идеи перемен или мнения о новом направлении. Хорошее время для стратегического видения.

Козерог — Башня

Сосредоточенность и ответственность. Неделя потребует дисциплины и четкой структуры.

Водолей — Букет

Положительные эмоции, поддержка и приятные события. Вы получите нравственное удовольствие от сделанного.

Рыбы — Сердце

Теплые отношения, эмоциональная поддержка и гармоничное общение. Хороший период для близких контактов.

Неделя 15–21 декабря будет спокойной, но значимой. Львы и Девы смогут достичь ощутимых результатов, Весы будут стоять перед важным выбором, а Раки и Рыбы будут нуждаться в заботе о внутреннем балансе. В целом период способствует завершению дел и подготовке к новому этапу.