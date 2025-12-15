- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 15–21 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: кому следует действовать, а кому сохранять спокойствие
Неделя с 15 по 21 декабря 2025 станет периодом подведения итогов, взвешенных решений и постепенной подготовки к завершению года. Карты Ленорман указывают на важность внутреннего равновесия, внимательности к деталям и доверия к собственному опыту.
Оракул Ленорман помогает увидеть главные тенденции недели – где открываются возможности, а где лучше не торопиться. Период 15-21 декабря способствует стабильности, завершению предпринятого и обдуманным шагам. Это не время резких движений, а неделя разумного планирования и укрепления позиций.
Недельный прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Всадник
Неделя новостей и активных событий. Возможны предложения или быстрые решения, требующие вашей реакции.
Телец — Дом
Фокус на стабильности, семье и собственном комфорте. Хороший период для бытовых и финансовых вопросов.
Близнецы — Письмо
Важная информация, договоренности или документы. То, что вы узнаете на этой неделе, будет продолжено.
Рак — Дерево
Период обновления и укрепления внутренних ресурсов. Следует беречь силы и заботиться о здоровье.
Лев — Солнце
Успех, признание и уверенные шаги. Ваши усилия будут отмечены, особенно в профессиональной сфере.
Дева — Ключ
Вы найдете правильное решение или подход. Неделя поможет решить вопрос, который долго не давал покоя.
Весы — Перекресток
Надо сделать выбор. Не стоит откладывать решение — промедление может усложнить ситуацию.
Скорпион — Якорь
Стабильность и выдержка. Вы держите контроль над ситуацией, даже если внешне много изменений.
Стрелец — Корабль
Планы на будущее, идеи перемен или мнения о новом направлении. Хорошее время для стратегического видения.
Козерог — Башня
Сосредоточенность и ответственность. Неделя потребует дисциплины и четкой структуры.
Водолей — Букет
Положительные эмоции, поддержка и приятные события. Вы получите нравственное удовольствие от сделанного.
Рыбы — Сердце
Теплые отношения, эмоциональная поддержка и гармоничное общение. Хороший период для близких контактов.
Неделя 15–21 декабря будет спокойной, но значимой. Львы и Девы смогут достичь ощутимых результатов, Весы будут стоять перед важным выбором, а Раки и Рыбы будут нуждаться в заботе о внутреннем балансе. В целом период способствует завершению дел и подготовке к новому этапу.