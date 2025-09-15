- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 15–21 сентября 2025: Близнецам — новости, Стрельцам — вдохновение
Середина сентября обещает насыщенную неделю: одни знаки получат важные новости, другие обретут вдохновение для новых целей. Карты Ленорман подскажут, когда лучше действовать решительно, а когда сохранять стабильность.
Оракул Ленорман — это система из 36 символических карт , которые помогают понять ежедневные ситуации и найти практические подсказки. Прогноз на неделю 15-21 сентября 2025 покажет, какие события и настроения ожидают разные знаки зодиака в этот период.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Ключ
Решение найдется. Эта неделя откроет новые возможности.
Телец — Сердце
Теплые чувства и гармония станут главной темой.
Близнецы — Письмо
Важные новости или документ изменят ваши планы.
Рак — Дом
Пора сосредоточиться на семье, быту и внутренней стабильности.
Лев — Собака
Верность и поддержка друзей или коллег помогут справиться с вызовами.
Дева — Перекресток
Вас ждет выбор. Принимайте решение с учетом собственных ценностей.
Весы — Солнце
Неделя успеха и ясности. Дела будут складываться в вашу пользу.
Скорпион — Клевер
Неожиданная удача или небольшой шанс принесет большие результаты.
Стрелец — Звезды
Вдохновение, мечты и большие планы. Пора строить будущее.
Козорог — Букет
Приятные сюрпризы и благодарность от окружающих сделают эту неделю теплой.
Водолей — Аист
Наступает период перемен. Ожидайте обновления в работе или личной жизни.
Рыбы — Книга
Новые знания или раскрытие тайн. Пора учиться и открывать скрытое.
15-21 сентября 2025 станет периодом открытий и изменений. Близнецы получат важные новости, Стрельцы обретут вдохновение, а другие знаки – поддержку, удачу или стабильность. Это время, когда маленькие шаги приведут к большим результатам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.