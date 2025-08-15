- Дата публикации
Оракул Ленорман на 15 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – интуиция, Стрельцам – движение вперед
15 августа указывает на необходимость прислушиваться к внутреннему голосу и активно двигаться к новым горизонтам – день, когда решения приходят через ощущение и действие.
Колода Оракула Ленорман состоит из 36 классических карт, каждая из которых несет символическое значение. Они служат мостиком между реальностью и подсказками Вселенной, помогая сориентироваться в текущем дне. Прогноз на 15 августа 2025 откроет суть энергий дня и подскажет, какие темы станут для вас ключевыми.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Облака
Возможна неопределенность или туман в планах и отношениях. Лучше подождать, пока ситуация разъяснится, прежде чем принимать решение.
Телец — Дом
Современный день благоприятен для создания стабильности — семья, финансы, надежная основа. Сосредоточьтесь на просмотре безопасности.
Близнецы — Мыши
Мелкие недоразумения или рассеяния энергии могут немного выбить из колеи. Важно быть внимательным к мелочам.
Рак — Солнце
Энергия, ясность и творчество – удачный день для активных проявлений и продвижения своих идей.
Лев — Перстень
Партнерство, соглашения, обязательства. Благоприятный день для заключения договоров или укрепления партнерства.
Дева — Сова.
Разговор, новости или волнение вокруг дел могут подсказать направление. Слушайте информацию – она важна сегодня.
Весы — Книга
Это день для обучения, открытий или работы с секретной информацией. Знание откроет новые способности.
Скорпион — Аист
Ожидают изменения или трансформации – это может быть переезд, новый этап в проекте или личной жизни.
Стрелец — Корабль
Путешествие, новые направления или изменение пространства. Следует открываться к новому и двигаться вперед.
Козерог — Медведь
Сила, авторитет, финансовая или энергетическая поддержка. Хороший день для проявления лидерства.
Водолей — Сад
Социальные отношения, сообщества, любая активность в публичном поле сейчас в центре внимания.
Рыбы — Лилии
Гармония, мудрость, покой – хороший день для душевного баланса и эмоциональной чистоты.
15 августа 2025 года – день баланса между внутренним и внешним. Новые горизонты открываются объединяющим интуицию, мудрость и действие. Важно открыться изменениям, не теряя себя.