Оракул Ленорман на 15 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – интуиция, Стрельцам – движение вперед

15 августа указывает на необходимость прислушиваться к внутреннему голосу и активно двигаться к новым горизонтам – день, когда решения приходят через ощущение и действие.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Колода Оракула Ленорман состоит из 36 классических карт, каждая из которых несет символическое значение. Они служат мостиком между реальностью и подсказками Вселенной, помогая сориентироваться в текущем дне. Прогноз на 15 августа 2025 откроет суть энергий дня и подскажет, какие темы станут для вас ключевыми.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Облака
    Возможна неопределенность или туман в планах и отношениях. Лучше подождать, пока ситуация разъяснится, прежде чем принимать решение.

  • Телец — Дом
    Современный день благоприятен для создания стабильности — семья, финансы, надежная основа. Сосредоточьтесь на просмотре безопасности.

  • Близнецы — Мыши
    Мелкие недоразумения или рассеяния энергии могут немного выбить из колеи. Важно быть внимательным к мелочам.

  • Рак — Солнце
    Энергия, ясность и творчество – удачный день для активных проявлений и продвижения своих идей.

  • Лев — Перстень
    Партнерство, соглашения, обязательства. Благоприятный день для заключения договоров или укрепления партнерства.

  • Дева — Сова.
    Разговор, новости или волнение вокруг дел могут подсказать направление. Слушайте информацию – она важна сегодня.

  • Весы — Книга
    Это день для обучения, открытий или работы с секретной информацией. Знание откроет новые способности.

  • Скорпион — Аист
    Ожидают изменения или трансформации – это может быть переезд, новый этап в проекте или личной жизни.

  • Стрелец — Корабль
    Путешествие, новые направления или изменение пространства. Следует открываться к новому и двигаться вперед.

  • Козерог — Медведь
    Сила, авторитет, финансовая или энергетическая поддержка. Хороший день для проявления лидерства.

  • Водолей — Сад
    Социальные отношения, сообщества, любая активность в публичном поле сейчас в центре внимания.

  • Рыбы — Лилии
    Гармония, мудрость, покой – хороший день для душевного баланса и эмоциональной чистоты.

15 августа 2025 года – день баланса между внутренним и внешним. Новые горизонты открываются объединяющим интуицию, мудрость и действие. Важно открыться изменениям, не теряя себя.

