Оракул Ленорман на 15 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – интуиция, Стрельцам – движение вперед

Колода Оракула Ленорман состоит из 36 классических карт, каждая из которых несет символическое значение. Они служат мостиком между реальностью и подсказками Вселенной, помогая сориентироваться в текущем дне. Прогноз на 15 августа 2025 откроет суть энергий дня и подскажет, какие темы станут для вас ключевыми.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Облака

Возможна неопределенность или туман в планах и отношениях. Лучше подождать, пока ситуация разъяснится, прежде чем принимать решение.

Телец — Дом

Современный день благоприятен для создания стабильности — семья, финансы, надежная основа. Сосредоточьтесь на просмотре безопасности.

Близнецы — Мыши

Мелкие недоразумения или рассеяния энергии могут немного выбить из колеи. Важно быть внимательным к мелочам.

Рак — Солнце

Энергия, ясность и творчество – удачный день для активных проявлений и продвижения своих идей.

Лев — Перстень

Партнерство, соглашения, обязательства. Благоприятный день для заключения договоров или укрепления партнерства.

Дева — Сова.

Разговор, новости или волнение вокруг дел могут подсказать направление. Слушайте информацию – она важна сегодня.

Весы — Книга

Это день для обучения, открытий или работы с секретной информацией. Знание откроет новые способности.

Скорпион — Аист

Ожидают изменения или трансформации – это может быть переезд, новый этап в проекте или личной жизни.

Стрелец — Корабль

Путешествие, новые направления или изменение пространства. Следует открываться к новому и двигаться вперед.

Козерог — Медведь

Сила, авторитет, финансовая или энергетическая поддержка. Хороший день для проявления лидерства.

Водолей — Сад

Социальные отношения, сообщества, любая активность в публичном поле сейчас в центре внимания.

Рыбы — Лилии

Гармония, мудрость, покой – хороший день для душевного баланса и эмоциональной чистоты.

15 августа 2025 года – день баланса между внутренним и внешним. Новые горизонты открываются объединяющим интуицию, мудрость и действие. Важно открыться изменениям, не теряя себя.